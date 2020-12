Bộ Công an "truy" những người được cấp bằng trái quy định tại Trường ĐH Đông Đô

Chiều 28/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ đang làm rõ vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Kết quả điều tra cho thấy, Trường đã cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy - văn bằng 2 cho nhiều cá nhân trái quy định.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Bộ Công an thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ đã tiếp nhận của cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, nếu có sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy – văn bằng 2 do Trường Đại học Đông Đô cấp thì thông báo ngay bằng văn bản cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy – văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án, Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu trước ngày 15/1/2021.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (Phòng 5), số 7 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0692342143 hoặc 0692342431.

Được biết, ngày 17/12, thông tin cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô Hà Nội.

VKSND yêu cầu các đơn vị chủ quản phải xử lý trách nhiệm các đảng viên, công chức, viên chức với 193 trường hợp dùng bằng không được cấp đúng quy định. Trong số này, cơ quan điều tra mới thu giữ 67 bằng gốc.

Đối với 60 trường hợp dùng bằng giả, đến nay mới xác định được 25 trường hợp gồm 22 người rút hồ sơ và dừng chương trình nghiên cứu sinh khi vụ án được khởi tố; 1 trường hợp thôi học thạc sĩ; 1 trường hợp công chức nghỉ việc; 1 trường hợp xin rút kết quả nâng ngạch thanh tra viên.

Từ đó, VKSND nhận định, 35 trường hợp còn lại vẫn cần xác định đã dùng bằng giả thế nào để yêu cầu xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng phải xử lý trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức khi sử dụng bằng giả.

VKSND tối cao yêu cầu xác định số tiền học phí Đại học Đông Đô đã thu của các trường hợp được cấp bằng giả; lập danh sách… để có căn cứ xác định việc thu lợi bất chính.

Với các nội dung yêu cầu bổ sung trên, VKSND tối cao yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung trong không quá 2 tháng.