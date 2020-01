Apple tiến tới việc sản xuất phim độc quyền trên dịch vụ Apple TV+

Vừa qua, Apple đã ký một bản hợp đồng hợp tác 5 năm với một hãng sản xuất phim. Hãng sản xuất phim được Apple lựa chọn chính là Eden Production, một hãng phim nổi tiếng của cựu giám đốc điều hành HBO, Richard Plepler.

Với bản hợp đồng này, Apple muốn Eden Production sản xuất phim độc quyền cho dịch vụ Apple TV+. Từ trước đến nay Apple TV+ chỉ tập trung đẩy dày đặc nội dung trên dịch vụ của họ chứ chưa tập trung vào chất lượng của các nội dung. Với động thái lần này, Apple đang hướng tới việc nâng cao chất lượng nội dung để cạnh tranh với các dịch vụ xem phim trực tuyến khác như Netflix và Disney+.

Richard Plepler - cựu CEO của HBO (Ảnh: Engadget)



Plepler đã từng đứng ở vị trí CEO của HBO trong vòng 28 năm. Trong khoảng thời gian Plepler làm việc, kênh truyền hình của Mỹ đã tạo ra những series nổi tiếng như The Sopranos, Six Feet Under, Westworld, Boardwalk Empire và không thể không nhắc đến series phim đình đám Game Of Thrones. Dù rằng Plepler không phải là người trực tiếp chỉ đạo tạo ra những series phim "huyền thoại" trên nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của Plepler cho sự thành công của HBO. Apple tin rằng với kinh nghiệm và danh tiếng của Plepler sẽ khiến cho nhiều người lựa chọn Apple TV+.

Nguồn: Engadget