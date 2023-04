Apple buộc phải tạm dừng sản xuất chip M2 trong bối cảnh nhu cầu lao dốc

Theo Mac Rumors, từ tháng 1 năm 2023, Apple đã ngừng sản xuất hoàn toàn bộ vi xử lý tùy chỉnh M2 của mình do doanh số máy Mac suy giảm. Được biết, dòng chip này được trang trên các dòng MacBook Pro, Mac Mini và MacBook Air mới nhất. Theo những chuyên gia trong ngành, công ty gia công chip TSMC đã không gửi phôi wafer tiến trình 5nm đến một công ty kiểm tra chất bán dẫn thuê bên ngoài (OSAT) trong tháng Một và Hai vừa qua. Vì vậy, nhiều người cho rằng đó là do Apple yêu cầu ngừng sản xuất trong bối cảnh nhu cầu của MacBook suy giảm.

Theo đó, trong quá trình chế tạo của TSMC, công đoạn cuối cùng là đóng gói được thực hiện bằng cách gửi các tấm wafer đã qua xử lý đến nhà máy của hãng Amkor Technology tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong tháng Một và Hai vừa qua, không có sản phẩm nào của TSMC được gửi tới công ty này, buộc Amkor Technology phải ngừng cung cấp các vật liệu đóng gói chất bán dẫn.

Được biết, việc dừng sản xuất chip M2 đã kéo dài đến tháng 2 vừa qua, sau đó sản lượng chỉ được phục hồi một nửa so với năm trước. Theo báo cáo của Elec, doanh thu quý đầu tiên của Apple giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Điều này là do Apple phải đối mặt với các vấn đề cung ứng iPhone cũng như sự giảm nhu cầu cho các thiết bị Mac và đồng hồ thông minh.

Việc ra mắt dòng iPad mới sử dụng chip M2 đã giúp doanh thu của Apple từ iPad tăng 30%, tuy nhiên doanh thu từ máy Mac đã giảm đáng kể vì không có sản phẩm mới nào được ra mắt trong những tháng cuối năm 2022. Trong quý vừa qua, doanh thu từ máy Mac chỉ đạt 7,7 tỉ USD, giảm mạnh so với con số 10,9 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

Chip M2 được giới thiệu bởi Apple vào tháng 6 năm 2022, trang bị trên các dòng MacBook Pro 13 inch và MacBook Air mới. Vào tháng 1 năm 2023, Apple đã bổ sung thêm các biến thể mới của chip này với M2 Pro và M2 Max cho các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch, cũng như bổ sung chip M2 và M2 Pro cho các dòng máy Mac Mini của hãng.

