AirPods và AirPods Pro nhiều khả năng sẽ được lắp ráp ở Việt Nam?

Theo Apple Insider, Goertek và Luxshare - 2 nhà cung cấp của Apple đang lên kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất AirPods và AirPods Pro tại Việt Nam. Động thái này được thực hiện với mục đích đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple để không bị phụ thuộc quá nhiều vào các nhà máy tại Trung Quốc, tránh bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.



Sau nhiều năm lắp ráp và sản xuất tai nghe có dây Earpods và cáp sạc Lightning tại Việt Nam, Goertek cũng đã bắt đầu thử sản xuất AirPods vào đầu tháng 7 năm nay. Vào thời điểm đó có một số nguồn tin cho rằng chính Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện hỗ trợ việc sản xuất AirPods của Goertek mặc dù số lượng sản phẩm sản xuất ban đầu rất nhỏ.

Chiếc tai nghe AirPods thế hệ thứ 2 (Ảnh: digitaltrends)

AirPods Pro (Ảnh: The Verge)

Theo một báo cáo hôm thứ 5 vừa qua của The Information, số lượng AirPods được lắp ráp từ nhà cung cấp Goertek sẽ được tăng lên sau quá trình thử nghiệm. Báo cáo này cũng cho biết, lý do Goertek chọn lắp ráp AirPods ở Việt Nam là bởi các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc có thể dễ dàng chuyển sang Việt Nam mà giá thuê nhân công chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc.AirPod được ra mắt vào năm 2016. Đây là sản phẩm đầu tiên của Apple nhắm vào dòng tai nghe không dây. Thành công vang dội của chiếc AirPods thế hệ đầu tiên là tiền đề để Apple cho ra mắt mẫu AirPods thế hệ thứ hai vào nửa đầu năm 2019. AirPods thế hệ hai được nâng cấp bằng con chip H1 giúp tai nghe có khả năng sử dụng tính năng "Hey Siri".

Không lâu sau khi mẫu AirPods thế hệ 2 được ra mắt, Apple đã trình làng thêm một mẫu AirPods mới vào tháng 10 đó là mẫu tai nghe AirPods Pro. Ban đầu khi nhìn thấy thiết kế của AirPods Pro, nhiều người đã chê chiếc tai nghe này bởi thiết kế của nó được cho là xấu hơn chiếc AirPods thế hệ 2. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, thì nhiều chuyên gia cũng như người tiêu dùng lại đánh giá AirPods Pro có chất lượng âm thanh và các tính năng tốt hơn rất nhiều so với phiên bản AirPods thế hệ 2.



Nguồn: Apple Insider