7 dịch vụ công mức độ 3 sẵn sàng trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Sáng nay (7/12), nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng các đại biểu đã bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an (tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn).

Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cung cấp trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên. Trong đó, cung cấp 7 dịch vụ công mức độ 3.

7 dịch vụ công mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký mẫu con dấu mới; Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; Đăng ký thêm con dấu; Đăng ký lại mẫu con dấu.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, các dịch vụ công của Bộ Công an sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể lựa chọn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của lực lượng Công an nhân dân tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện đã có 2 dịch vụ công của Bộ Công an về Tờ khai đăng ký xe ô tô và Thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân đi vào hoạt động, Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tiến hành thực hiện đồng bộ cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 về Cấp căn cước công dân; lưu trú, thông báo lưu trú... trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoạt động có hiệu quả, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các đơn vị liên quan cần nghiên cứu phát triển các hệ thống nền tảng hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thông thông tin cơ sở dữ liệu của Bộ Công an kết nối với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan, trung ương, địa phương.

Cùng với đó, các đơn vị thực thi nhiệm vụ cần đảm bảo thông tin của người dân, doanh nghiệp khi tương tác phải được bảo mật và thông suốt và thực hiện tái cấu trúc các quy trình, phương thức giải quyết các thủ tục hành chính từ lĩnh vực đường thủy, đường bộ đến công an các đơn vị, địa phương. Việc này nhằm gắn với trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị để đưa những dịch vụ công đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.