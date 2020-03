15 câu hỏi khi Ký túc xá thành điểm cách ly cho người nhập cảnh

TP.HCM đã huy động 1.000 giường trong Khu huấn luyện quân sự của ĐHQG TP.HCM đã lập tức có người đến lưu trú cách ly, sau đó là toàn bộ Khu A của Ký túc xá được dọn dẹp chuẩn bị trong ngày hôm qua 20/3, và hôm nay tiếp tục đến khu B của KTX cũng trở thành điểm lưu trú cách ly mới, dự kiến cung cấp thêm khoảng 20.000 giường lưu trú cách ly cho người nhập cảnh về từ sân bay Tân Sơn Nhất.



Có khá nhiều câu hỏi, thắc mắc được đặt ra từ các SV thuộc ĐHQG TP.HCM và đều được Trung tâm Quản lý Ký túc xá trả lời.

1. Tài sản của sinh viên để tại phòng, trong tủ được xử lý như thế nào?

Trung tâm gửi tin nhắn thông tin đến các bạn và gửi đường link khai báo tài sản tại phòng ở qua website: http://svktx.vnuhcm.edu.vn để sinh viên khai báo, cập nhật.

Trung tâm tiến hành cắt khóa phòng, tiến hành kiểm đếm và nếu không trùng khớp sẽ liên hệ với sinh viên để trao đổi, thông tin.

Tiến hành thu gom, đóng gói vào thùng, bao đựng theo danh sách; niêm phong, lập biên bản ghi nhận, chụp hình và di chuyển đến kho bảo quản.

Những tài sản để trong tủ được khóa lại Trung tâm sẽ niêm phong và đặt bảng cảnh báo:

“Vui lòng không mở cửa, không sử dụng tài sản của sinh viên. Xin cảm ơn!”.

Những tài sản để trong tủ nhưng không khóa hoặc khóa hư sẽ được Trung tâm kiểm đếm, thu gom, đóng gói, niêm phong và bảo quản vào kho.

2. Sinh viên muốn lên ký túc xá để dọn đồ đạc cá nhân về có được không?

Trung tâm tạm ngưng tiếp nhận sinh viên vào Ký túc xá từ ngày 18/3/2020 nên các em không thể đến Ký túc xá vào thời gian này.

3. Chiếu, mùng, quần áo, giày dép, vật dụng cá nhân của em được bảo quản thế nào?

Dựa trên thông tin khai báo của sinh viên, dựa trên tài sản hiện hữu tại phòng, Trung tâm tiến hành kiểm đếm và thu gom, đóng gói, niêm phong cẩn thận và di chuyển đến kho để bảo quản.

4. Ký túc xá thu gom tài sản sinh viên thế nào?

Trung tâm kiểm đếm, thu gom đóng gói, niêm phong tài sản sinh viên theo phòng, đánh số phòng và các thông tin cụ thể theo thông tin tài sản sinh viên khai báo và sẽ để tài sản của từng phòng riêng từng vị trí, có đánh số và sơ đồ để thuận tiện trong việc bảo quản cũng như trả lại sinh viên sau này.

SV tình nguyện ĐHQG TP.HCM giúp thu dọn đồ đạc (Ảnh do Ban quản lý KTX cung cấp)



5. Các tài sản có giá trị của sinh viên được thu gom và quản lý như thế nào?

Dựa trên thông tin khai báo của sinh viên và quá trình đối chiếu, kiểm đếm, Trung tâm tiến hành thu gom cẩn thận, đảm bảo an toàn, bảo quản tài sản cẩn thận đảm bảo để không làm hư hỏng tài sản của sinh viên.

6. Xe của sinh viên tại các tầng hầm quản lý như thế nào?

Trung tâm làm việc với các đơn vị có liên quan để trông giữ, bảo quản xe máy cho sinh viên đầy đủ, an toàn. Vì xe máy để dưới tầng hầm nên hàng ngày có nhân sự phối hợp để kiểm tra nhằm đàm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn tài sản cho sinh viên.

7. Tiền điện, nước phòng ở sinh viên được xử lý như thế nào?

Ngay trong ngày 19/3/2020 và các ngày tiếp theo, Trung tâm tiến hành ghi chỉ số điện nước và cập nhật trên phần mềm của sinh viên và đây là điện nước tháng 3/2020, sinh viên cập nhật theo dõi để khi lên lại Ký túc xá đóng tiền. Số điện, nước phát sinh khi sử dụng làm khu cách ly sẽ được chốt riêng, không liên quan đến sinh hoạt của sinh viên.

8. Đồ đạc để trong tủ khóa lại có được niêm phong hay không? Tủ cá nhân của sinh viên có được niêm phong hay không?

Trung tâm niêm phong tất cả đồ đạc của sinh viên để trong tủ có khóa an toàn. Trong trường hợp khóa không an toàn hoặc khóa hư, Trung tâm thu gom, kiểm đếm, đóng gói, niêm phong và di chuyển bảo quản như tài sản để ngoài.

Tủ cá nhân sinh viên tùy theo kích thước và diện tích để có thể di chuyển bảo quản hoặc niêm phong để tại phòng ở.

9. Đồ đạc sinh viên liệt kê thiếu có bị vứt đi không?

Không, Trung tâm sẽ thu gom, đóng gói, niêm phong và chuyển đi hết, không để tại phòng ở.

10. Sinh viên bỏ đồ trong tủ khóa lại nhưng chìa khóa để tại giường nằm thì như thế nào?

Trung tâm kiểm đếm và thu gom, đóng gói, niêm phong như tài sản để bên ngoài.

Bức ảnh gây xúc động chụp các tình nguyện viên đã thức xuyên đêm để giúp thu dọn, sắp xếp ổn định Khu cách ly tại KTX (Ảnh: Ban Quản lý KTX ĐHQG cung cấp)



11. Sinh viên có nhiều tài sản có giá trị, việc KTX không cho lên lấy, liệu có bảo quản an toàn không?

Trung tâm bảo đảm tối đa tài sản sinh viên được kiểm đếm, thu gom, đóng gói, niêm phong và cất giữ an toàn. Trung tâm sẽ đền bù nếu tài sản bị mất hoặc thất lạc.

12. Sao thời gian Ký túc xá thông tin gấp đến như vậy?

Việc trưng dụng KTX làm nơi cánh ly được quyết định trong tính huống cấp bách và bất khả kháng khi tình hình diễn biến phức tạp và số lượng người bị cách ly tăng nhanh. Trung tâm rất mong sinh viên hiểu và chia sẻ với những khó khăn chung này. Qua đây, Trung tâm cũng kêu gọi sinh viên đồng lòng với tinh thần khẩn trương, giải quyết khẩn cấp vấn nạn với tình hình chung của đất nước.

13. Ngoài khu AH, dự kiến còn khu nào sử dụng cách ly?

Sau khi trưng dụng khu AH làm nơi cách ly, trong ngày 20/3/2020 sẽ tiếp tục trưng dụng 18 tòa nhà thấp tầng của Ký túc xá khu A và trong thời gian tới, dựa trên tình hình thực tế, TP.HCM tiếp tục trưng dụng các tòa nhà tại Ký túc xá khu B.

14. Từ khi có thông báo đến khi triển khai thống kê tài sản hay Ký túc xá được sử dụng làm nơi cách ly có thời gian rất gấp, vì sao Ký túc xá lại phải gấp đến vậy?

Việc trưng dụng TP.HCM làm nơi cách ly phòng bệnh Covid-19 là dựa trên tình hình cấp bách, phức tạp của dịch bệnh tại thành phố, vì hiện tại số người cần cách ly của Thành phố đã vượt qua khả năng cung ứng của các địa điểm cách ly trước đó.

Đây là tình huống khẩn cấp và cấp bách nên rất mong các bạn sinh viên thông cảm, chia sẻ. Qua đây, KTX cũng kêu gọi các bạn sinh viên hỗ trợ, đồng hành với TP.HCM và cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay và trong thời gian tới vì nếu còn diễn tiến như hiện nay, việc sử dụng các khu KTX khác làm nơi cách ly là điều có thể xảy ra.

15. Tại sao KTX không thông tin sớm hơn để sinh viên chuẩn bị và thu dọn đồ đạc?

Đây là trường hợp cấp bách và bất khả kháng trước tình hình và diễn biến khó tiên lượng dịch bệnh. Trung tâm muốn chuẩn bị tốt hơn, thông tin rộng rãi, đầy đủ, kịp thời đến sinh viên nhưng vì thời gian không cho phép nên rất mong sinh viên hiểu, chia sẻ với KTX trong giai đoạn này.