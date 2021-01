Xe điện Tesla tự đi từ San Francisco đến Los Angeles mà không cần sự can thiệp của tài xế

Vài ngày trước, một chiếc Tesla Model 3 được trang bị hệ thống Full Self-Driving Beta đã đi từ San Francisco đến Los Angeles mà không cần bất cứ một sự can thiệp nào từ người lái. Chủ nhân của chiếc xe là một Youtuber có tên "Whole Mars Catalog", anh này đã đăng lên một đoạn video ghi lại quá trình chuyến đi tự động của chiếc xe Tesla Model 3 lên kênh Youtube của mình. Trong video bạn có thể thấy chiếc Tesla Model 3 tự động chuyển từ chế độ FSD Beta khi đi trong khu vực nội thành sang chế độ "Navigate on Autopilot" khi đi vào đường cao tốc.

Trên thực tế, trong quá trình di chuyển chiếc xe vẫn cần có sự có mặt và một chút điều khiển từ tài xế. Whole Mars Catalog nói trong phần mô tả video rằng sau khi đi qua Los Angeles, Youtuber này đã phải can thiệp khi có một mảnh vụn lớn xuất hiện bất ngờ trên đường.

Cụ thể, Youtuber Whole Mars Catalog chia sẻ :" Để chắc chắn, tôi đã không chờ đợi vào hệ thống FSD xem nó có tránh được mảnh vụn đó không. Tôi đã phải ra tay đánh lái để lách qua mảnh vụn. Tuy nhiên, sau tình huống đó thì trên suốt quãng đường đi tôi không cần phải can thiệp vào bất cứ thứ gì trên xe".

Chỉ sau vỏn vẹn hai tháng kể từ khi Tesla bắt đầu tung ra FSD Beta cho một số ít người dùng, dường như đây là một ví dụ thực tế thú vị cho thấy công nghệ này của Tesla đang hoạt động khá tốt và nó rất có tiềm năng trong tương lai. Kể từ tháng 10 năm ngoái FSD Beta đã nhận được khá nhiều bản cập nhật và cải tiến. Đây là một bản cập nhật vô cùng lớn khi các loại xe điện của Tesla có thể tự lại trên các tuyến đường nội thành.

Khi chính thức ra mắt, hệ thống "Full Self-Driving" của Tesla đã vấp phải một vài tranh cãi nhỏ vì tên gọi của nó. Một số người cho rằng tên gọi "Tự động lái toàn diện" của Tesla là sai bởi công ty này vẫn khuyên tài xế phải luôn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tự mình điều khiển vô lăng khi cần thiết.

Rõ ràng còn có rất nhiều điểm cần phải cải thiện trên hệ thống này nếu muốn đem nó vào sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên với một bài thử nghiệm thực tế từ San Francisco đi đến Los Angeles của Youtuber Whole Mars Catalog thì chúng ta có thể thấy hệ thống này của Tesla sẽ được hoàn thiện trong tương lai không xa.

Theo Interesting Engineering