Giáo sư Harvard tin rằng tiểu hành tinh kỳ lạ năm 2017 là công nghệ của người ngoài hành tinh

Giáo sư Ivy Loeb, Trưởng khoa Thiên văn học Đại học Harvard tin rằng tín hiệu đầu tiên mà con người nhìn thấy từ một nền văn minh ngoài hành tinh không phải là một con tàu vũ trụ. Ngược lại, ông cho rằng dấu hiệu đó chính là ... rác thải của người ngoài hành tinh. Giáo sư đã xuất bản một cuốn sách vào ngày 26 tháng 1 năm ngoái, đưa ra bằng chứng cho thấy sự xâm nhập của một tiểu hành tinh vào hệ mặt trời năm 2017 thực sự là một công nghệ của người ngoài hành tinh.

Thiên thể mà Giáo sư Loeb đề cập là thiên thể liên hành tinh đầu tiên được biết đến xâm nhập vào hệ mặt trời của chúng ta. Nó đến từ phía Vega. Vega là một ngôi sao cách Trái đất 25 năm ánh sáng. Vật thể đi vào mặt phẳng quỹ đạo của hệ mặt trời vào ngày 6 tháng 9 năm 2017. Vào ngày 9 tháng 9, thiên thể có tên Oumuamua đã ở rất gần mặt trời, và vào cuối tháng 9, nó đã vượt quá khoảng cách quỹ đạo của sao Kim.

Oumuamua đi qua Trái đất với tốc độ khoảng 58900 dặm / giờ vào ngày 7 tháng 10 và nhanh chóng tiến về phía chòm sao Pegasus. Vật thể này dài gần 92 mét và có hình dáng giống một điếu xì gà. Mọi người chú ý đến nó vì nó là thiên thể liên hành tinh đầu tiên được tìm thấy trong hệ mặt trời. Các nhà thiên văn đã đưa ra kết luận này sau khi nghiên cứu quỹ đạo. Họ phát hiện ra rằng nó không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của mặt trời, cho thấy rằng nó đang đi qua hệ mặt trời của chúng ta.

Ban đầu, các nhà thiên văn nghĩ rằng đó là một sao chổi thuần túy, nhưng Giáo sư Loeb đưa ra giả thuyết rằng Oumuamua có thể là một công nghệ bị nền văn minh ngoài hành tinh vứt bỏ sau khi quan sát kỹ lưỡng. Điểm đầu tiên mà ông chỉ ra là chiều dài của vật thể hình điếu xì gà này gấp 5 đến 10 lần chiều rộng của nó, và các nhà khoa học chưa bao giờ nhìn thấy một thiên thể tự nhiên nào như vậy.

Nó cũng cực kỳ sáng và độ phản xạ bề mặt của nó gấp 10 lần so với các thiên thạch hoặc sao chổi thông thường. Giáo sư Loeb tin rằng Oumuamua là một công nghệ lỗi thời của người ngoài hành tinh vì cách nó di chuyển. Ông nói rằng nó đã bị đẩy quá xa so với mặt trời. Thông thường, lực hấp dẫn của mặt trời làm tăng đáng kể tốc độ của một vật thể khi nó đến gần, và sau đó, một khi vật thể đi qua mặt trời và chuyển động lùi lại, tốc độ của nó sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, so với thống kê của các vật thể khác, Oumuamua lại tăng tốc bay ra xa khỏi mặt trời với tốc độ chậm nhưng khá đáng kể.

Giáo sư Loeb tin rằng nó bị đẩy đi bởi các lực khác ngoài lực hấp dẫn của mặt trời. Ông và các đồng nghiệp đã đánh giá hình dạng và kích thước của Oumuamua, và kết luận rằng đó không phải là hình dạng điếu xì gà mà là một chiếc đĩa với nhiều phần có hình dạng bất thường dày chưa đến 1 mm với nhiều phần hình cánh buồm. Vậy thực hư Oumuamua là gì ? nhiều khả năng chúng ta sẽ không thể biết được chính xác.

Theo Slash Gear