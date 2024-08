Công an TP. Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố 6 bị can trong vụ đăng tin sai sự thật về nữ công nhân Công ty TNHH SamSung Electronic Việt Nam Thái Nguyên bị nhiễm HIV và lây cho 16 đồng nghiệp, với tội danh “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Cuối tháng 7 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền danh sách 16 nam giới bị lây nhiễm HIV từ một nữ nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Ngoài ra, các đối tượng còn chia sẻ clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên nhóm Zalo.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với các đối tượng. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Như VietTimes đã đưa tin, sau khi bị tung tin giả trên mạng xã hội, cô C.T.D đã lên tiếng, cho biết bị xúc phạm danh dự nên đã trình báo công an địa phương.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị xác minh và xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Công ty, cũng như danh dự của các nhân viên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cũng đã rà soát toàn bộ tình hình nhiễm HIV trên địa bàn và xác nhận “không có danh sách ca nhiễm HIV nào như thông tin trên mạng xã hội ".

Trao đổi với VietTimes, đại diện Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cũng khẳng định thông tin trên là không có thật.

Sau khi xem xét vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP.Phổ Yên để điều tra, xử lý.

Sau quá trình điều tra, Công an TP. Phổ Yên đã khởi tố 6 bị can (đều sinh năm 1995) gồm: Nguyễn Đức N., ở phường Lương Sơn (TP. Sông Công); Nguyễn Hồng Q., phường Tân Thành; Nguyễn Văn S. và Trần Văn T., cùng ở phường Trung Thành; Nguyễn Lê H., ở phường Cam Giá; Nguyễn Ngọc H., xã Linh Sơn (đều thuộc TP. Thái Nguyên).

Trong đó, 4 bị can bị tạm giam, gồm: Nguyễn Đức N., Phạm Hồng Q., Nguyễn Văn S. và Trần Văn T và 2 bị can Nguyễn Ngọc H. và Nguyễn Lê H. bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.