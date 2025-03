Vụ mua bán hóa đơn gây thất thoát 743 tỷ đồng: VKS đề nghị mức án với tổng giám đốc bỏ trốn

Hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng

Chiều 26/3, đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKS) Hà Nội đã đề nghị mức án với 38 bị cáo vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Đại diện VKS nhận định bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, chủ sở hữu và điều hành nhóm Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi, đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính không đồng nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2017-2022. Hành vi này gây chênh lệch về tổng tài sản và nguồn vốn hơn 4.286 tỷ đồng, cùng lợi nhuận trước thuế hơn 2.092 tỷ đồng, phản ánh không đúng thực tế hoạt động kinh doanh và vi phạm Điều 13 Luật kế toán.

Theo đại diện VKS, hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Đăng Thuyết cùng các đồng phạm Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi; Bùi Thị Mai Hương, Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ công ty thiết bị y tế Tràng Thi; Nguyễn Nhật Linh, Phó tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội và Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty thiết bị y tế Danh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". VKS khẳng định việc truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", VKS nhận định hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Dù bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đã bỏ trốn nhưng căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của các bị cáo trong nhóm Công ty Thành An và những người có liên quan trong vụ án, lời nhận tội của bị cáo Thuyết tại đơn đề ngày 11/3/2025 do bị cáo viết từ Mỹ gửi TAND TP Hà Nội và VKSND TP Hà Nội, có cơ sở xác định bị cáo Thuyết đã chỉ đạo các đồng phạm Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Quý Khái và Bùi Thị Mai Hương thực hiện hành vi mua hóa đơn khống để hạch toán và báo cáo thuế sai lệch. Mặc dù đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, Thuyết vẫn tiếp tục chỉ đạo thông qua ứng dụng Viber và Telegram.

Vụ án có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước và gây ảnh hưởng lớn đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kế toán.

Còn đối với bị cáo Nguyễn Thị Hòa, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, đã tham gia lập và sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính tại nhóm Công ty Thành An. Bị cáo Hòa trực tiếp liên hệ với các công ty và hộ kinh doanh để mua hóa đơn khống nhằm hạch toán kế toán từ năm 2017–2022, liên đới gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

Sau khi phạm tội, Nguyễn Thị Hòa đã bỏ trốn. Viện kiểm sát nhận định cần có bản án nghiêm minh đối với bị cáo để giáo dục cá nhân và phòng ngừa chung.

Từ những nhận định trên, đại diện VKS đề nghị mức án đối với 38 bị cáo gồm:

Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

1: Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, bị VKS đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù

2: Nguyễn Nhật Linh, Phó tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, bị VKS đề nghị mức án từ 3 – 4 năm tù.

3: Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty thiết bị y tế Danh, bị VKS đề nghị mức án từ 3-4 năm tù.

4: Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty thiết bị y tế Danh, bị VKS đề nghị mức án từ 7 – 8 năm tù.

5: Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ công ty thiết bị y tế Tràng Thi, bị VKS đề nghị mức án từ 5 – 6 năm tù.

6: Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán thuế Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi, bị VKS đề nghị từ 11 -12 năm tù.

Tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước

7: Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty vật tư thiết bị y tế An Bình Minh, bị VKS đề nghị mức án từ 4 – 5 năm tù.

8: Phạm Thị Thu Hà, kinh doanh thiết bị y tế cửa hàng Tuấn Phong, bị VKS đề nghị mức án từ 34 – 36 tháng tù.

9: Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát, bị VKS đề nghị mức án 4 – 5 năm tù.

10: Phùng Xuân Thục, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị và KHCN Trung Nguyên, bị VKS đề nghị mức án 4 -5 năm tù.

11: Đặng Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hoàng Dương, bị VKS đề nghị mức án từ 3 – 4 năm tù.

12: Nguyễn Văn Hưng, lao động tự do, bị VKS đề nghị mức án từ 12 – 15 tháng tù.

13: Nguyễn Thị Thu Thanh, chủ cửa hàng thiết bị y tế Nguyễn Thị Thu Thanh, bị VKS đề nghị mức án bằng thời hạn tạm giam, trả tự do tại phiên tòa.

14: Nguyễn Thị Hải Hà, Kế toán Công ty Cổ phần phát triển Thiết bị Y tế Việt Nam, bị VKS đề nghị mức án 4 -5 năm tù.

15: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế GBG, bị VKS đề nghị mức án từ 18 tháng – 24 tháng tù.

16: Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Hằng Anh, bị VKS đề nghị xử phạt 50 – 60 triệu đồng.

17: Đỗ Thị Ngọc Duyên, Giám đốc Công ty Cổ phần hóa chất và thiết bị y tế Việt Nam, bị VKS đề nghị mức án 9 – 12 tháng tù treo.

18: Trần Hà Linh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đăng Gia, bị VKS đề nghị mức án từ 6 - 9 tháng tù treo.

19: Trương Vĩnh Tập, chủ cửa hàng thiết bị y tế Thành Tập, bị VKS đề nghị mức án 12 – 15 tháng tù treo.

20: Hoàng Thị Kim Anh, lao động tự do, bị VKS đề nghị mức án từ 6 – 9 tháng tù treo.

21: Nguyễn Thị Vỹ, lao động tự do, bị VKS đề nghị xử phạt từ 70 – 80 triệu đồng.

22: Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị Thái An, bị VKS đề nghị xử phạt từ 70 – 80 triệu đồng.

23: Phạm Thị Thu, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Phạm Thị Thu, bị VKS đề nghị mức án từ 6 – 9 tháng tù treo.

24: Nguyễn Thanh Hà, chủ cửa hàng Thiết bị y tế TP Việt Nam, bị VKS đề nghị xử phạt từ 150 – 200 triệu đồng.

25: Trần Thị Hồng Hải, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Trần Thị Hồng Hải, bị VKS đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù treo.

26: Trần Văn Năm, lao động tự do, bị VKS đề nghị mức án từ 9 -12 tháng tù treo.

27: Ngô Thị Thu Giang, nguyên chủ cửa hàng thiết bị y tế Phú Thái, bị VKS đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng, án treo.

28: Hồ Tiến Công, chủ cửa hàng thiết bị y tế Mạnh Dũng, bị VKS đề nghị mức án, từ 12 – 15 tháng tù treo.

29: Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế và hóa chất Phúc Khánh, chủ cửa hàng thiết bị vật tư y tế Tân Phát, bị VKS đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù treo.

30: Dương Văn Tiến, lao động tự do, bị VKS đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo này.

31: Lê Thúy Hải, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Lê Thúy Hải, bị VKS đề nghị mức án từ 15 – 18 tháng tù treo.

32: Dương Đình Hoàng, cửa hàng trưởng thiết bị y tế Hoàng Dương, bị VKS đề nghị xử phạt từ 50 – 60 triệu đồng.

33: Bùi Hồng Thanh, chủ cửa hàng thiết bị y tế Bảo Phong, bị VKS đề nghị mức án từ 9 – 12 tháng tù treo.

34: Nguyễn Thùy Duyên, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị vật tư Toàn Cầu, bị VKS đề nghị xử phạt từ 50 – 60 triệu đồng.

35: Trần Thị Bích Liên, chủ cửa hàng Thiết bị y tế Thành Đạt, Trần Thị Bích Liên, bị VKS đề nghị xử phạt từ 50 – 60 triệu đồng.

36: Đào Thị Hằng, chủ cửa hàng Thiết bị và vật tư y tế Ban Mai, bị VKS đề nghị mức án từ 6 – 9 tháng tù treo.

37: Nguyễn Văn Thạo, lao động tự do, bị VKS đề nghị mức án từ 9 – 12 tháng tù treo.

38: Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Công ty Thiết bị y tế Phú Đa, bị VKS đề nghị mức án từ 3 – 4 năm tù.