Vụ First News kiện Lazada ra toà, sàn thương mại điện tử vắng mặt

Sau một thời gian nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả”, Toà án Nhân dân TP.HCM đã triệu tập các bên liên quan để giải quyết các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn First News - Trí Việt, tuy nhiên bị đơn Lazada đã xin hoãn phiên họp đầu tiên.

Đây là vụ việc Công ty TNHH First News - Trí Việt khởi kiện Lazada (thuộc Tập đoàn Recess – Alibaba) về hành vi "Vô trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý hoặc cố tính làm ngơ để cho các gian hàng trên Lazada kinh doanh sách giả" vào tháng 9/2020.

Lý do TAND TP.HCM triệu tập phiên họp để kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải. Cuộc họp được mời vào lúc 14 giờ ngày 21/5/2021. Tuy nhiên, chỉ có đại diện First News có mặt tại cuộc họp còn Lazada gửi tờ trình xin vắng mặt vì lý do nguyên đơn chưa cung cấp đủ “tài liệu và chứng cứ” cho bị đơn và do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên xin tạm hoãn cho đến khi tình hình ổn định hơn.

Trước đó, đầu năm 2019, First News – Trí Việt cho biết đã gửi công văn cảnh báo tới sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee và Sendo về việc sách giả, sách lậu, sách kém chất lượng, in mờ, bong gáy, sai sót… bán trên các sàn thương mại điện tử.

Sau những phản ứng của First News, Shopee và Sendo có phản hồi cam kết chấm dứt việc tiêu thụ sách giả, riêng Lazada theo First News cho biết là không có phản hồi.

Cũng trong một diễn biến chống sách giả, First News - Trí Việt đã phối hợp cùng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - Công an Thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở TTTT Hà Nội bắt hơn 15 tấn sách giả tại hai kho sách lớn ở địa chỉ nhà số 3 ngõ 89, Ngô Thì Sỹ và kho thuê ở Nhà văn hóa tổ dân phố 9, thuộc phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Hôm 8/1/2021, Công ty Văn hoá sáng tạo First News - Trí Việt (TP.HCM) có đơn đề nghị Công An TP Hà Nội khởi tố hình sự vụ việc

Qua điều tra và khám xét, toàn bộ số tang vật bị thu giữ khoảng gần 15 tấn, với tổng cộng hơn 40.000 cuốn sách bị làm giả, thuộc hơn 50 đầu sách của nhiều đơn vị phát hành tên tuổi như First News - Trí Việt, Alphabooks, Nhã Nam… Được biết, tại thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Khoái - chủ của hai kho sách trên - đã không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh cửa hàng đủ điều kiện in ấn và phát hành sách. Ngoài ra, bà Khoái cũng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số sách nói trên.

Văn bản phản hồi của Công an Thành phố Hà Nội, do Thượng tá Ngô Xuân Hải ký, khẳng định nhận thấy hành vi kinh doanh của bà Nguyễn Thị Khoái có dấu hiệu vi phạm các quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015, ngày 10/3/2021, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã phối hợp Thanh tra Sở TTTT Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng tang vật tạm giữ của vụ việc trên cho Phòng An ninh điều tra – Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.