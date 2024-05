VinFast triệu hồi hơn 2.000 ô tô để kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí

VietTimes – Mặc dù chưa ghi nhận bất cứ phản ánh nào về sự cố ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng của xe, nhưng VinFast vẫn triệu hồi 2.097 ô tô để kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí thuộc diện nghi ngờ.

Hãng xe hơi thương hiệu Việt mới đây đã ra thông báo triển khai chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí cho 2.097 xe điện thuộc các mẫu VF e34, VF 5 Plus, VF 6 Plus, VF 8 và VF 9.

VinFast cũng nhấn mạnh, hãng chưa ghi nhận bất cứ phản ánh nào về sự cố ảnh hưởng đến an toàn và tài sản của khách hàng liên quan đến lỗi trên các mẫu xe này. Chương trình thực hiện nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Cụ thể, thông qua hoạt động kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm cùng các nhà cung cấp và nhà phân phối, VinFast đã ghi nhận một số trường hợp nghi ngờ trên một số lô xe.

VinFast VF 5 thuộc diện triệu hồi do nghi ngờ bu lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp có thể bị lỏng.

Hai mẫu VinFast VF e34 và VF 5 Plus được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 9/9/2023 đến 11/4/2024, do lỗi từ nhà cung cấp nên trong quá trình sử dụng xe, bu lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp (vị trí: trên tấm vỏ phía trên của pin cao áp) có thể bị lỏng, dẫn đến nguy cơ giảm tiêu chuẩn thiết kế chống chịu nước của pin cao áp. Số lượng xe bị nghi ngờ ảnh hưởng: 23 xe VF e34 và 131 xe VF 5 Plus.

Để khắc phục, VinFast sẽ siết lại lực siết bu lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp. Trong trường hợp bu lông bị lỏng (không có lực siết), hãng sẽ thay pin cao áp để đảm bảo tiêu chuẩn chống chịu nước của pin cao áp theo thiết kế. Tổng thời gian xử lý dự kiến kéo dài trong 3,95 giờ. Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện chương trình là 24/5, dự kiến kết thúc vào ngày 10/7.

Đối với mẫu VF 6 Plus được sản xuất từ ngày 18/3 đến 9/4, có thể có linh kiện bị lỗi từ nhà cung cấp nên trong quá trình sử dụng xe, đầu nối ống dẫn dầu phanh (vị trí: trên cụm phanh tại bốn bánh xe) có thể bị nứt, dẫn tới dầu phanh có thể bị rò rỉ. Khi mức dầu phanh xuống dưới ngưỡng tối thiểu, màn hình điều khiển sẽ xuất hiện cảnh báo và dẫn đến giảm tác dụng của hệ thống phanh. Số lượng xe bị nghi ngờ ảnh hưởng: 47 xe VF 6 Plus.

Để khắc phục, VinFast sẽ thay thế ống dẫn dầu phanh miễn phí cho khách hàng để loại bỏ mọi rủi ro tiềm ẩn. Tổng thời gian xử lý dự kiến kéo dài trong khoảng 2,2 giờ. Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện chương trình là 24/5, dự kiến kết thúc vào ngày 7/6.

VF 8 được triệu hồi do nghi ngờ liên quan đến túi khí không đúng chủng loại ở một số vị trí.

Xe VF8 và VF 9 (Eco và Plus) được sản xuất từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2024, có thể được trang bị túi khí không đúng chủng loại tại một số vị trí nhất định. Sau một thời gian sử dụng (khoảng 10.000 km), trên màn hình sẽ xuất hiện cảnh báo lỗi túi khí và yêu cầu kiểm tra. Số lượng xe bị nghi ngờ ảnh hưởng: 1.134 xe VF 8 Eco và VF 8 Plus, 762 xe VF 9 Eco và VF 9 Plus.

Để khắc phục, VinFast sẽ thay thế túi khí miễn phí trong trường hợp túi khí không đúng chủng loại. Tổng thời gian xử lý dự kiến đối với xe VF 8 là 5,25 giờ, với xe VF 9 là 9,45 giờ. Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện chương trình là 24/5, dự kiến kết thúc vào ngày 24/9.

Hiện VinFast đã báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam và sẽ thông báo đến từng khách hàng là chủ xe trong diện bị ảnh hưởng để mời khách hàng mang xe đến xưởng dịch vụ chính hãng nhằm kiểm tra và khắc phục miễn phí.