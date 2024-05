VinFast VF 8 mui trần đặc biệt tại Lễ diễu binh Chào mừng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Sáng nay (7/5), tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tổ chức trang trọng, uy nghiêm trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân địa phương, đông đảo quan khách quốc tế và các lãnh đạo cấp cao của đất nước.



Đặc biệt, trong buổi lễ kỷ niệm trọng đại này của đất nước, những chiếc xe VinFast VF 8 mui trần đặc biệt đã vinh dự được sử dụng làm xe chỉ huy, dẫn đầu đoàn diễu hành của khối các lực lượng vũ trang.

Lần đầu tiên những chiếc xe thương hiệu Việt, do người Việt sản xuất đã được sử dụng cho nhiệm vụ trang nghiêm và đầy tự hào, tạo nên những hình ảnh mang tính biểu tượng cho sự tiếp nối giữa truyền thống hào hùng và tương lai rạng rỡ của đất nước.

Những chiếc xe đặc biệt này là thành quả của gần 300 giờ làm việc không ngừng nghỉ của hơn 100 kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề của VinFast, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An làm việc suốt 288 giờ liên tục.

Để đảm bảo an ninh, an toàn theo tính chất sự kiện, đội ngũ kỹ sư phần mềm đã vô hiệu hóa một số tính năng so với xe tiêu chuẩn như eSIM, kết nối Wi-Fi...Một số tính năng an toàn trên VF 8 tiêu chuẩn theo gói ADAS cũng được điều chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng.

Trong suốt quá trình thi công, vận chuyển những chiếc VF 8 mui trần đặc biệt, các công đoạn đều được giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh, an toàn tối đa, ngăn ngừa các nguy cơ phá hoại có thể ảnh hưởng đến sự kiện tầm cỡ quốc gia.

Một số hình ảnh VinFast VF8 mui trần đặc biệt tại buổi lễ: