VinFast thắng lớn, Mercedes-Benz GLC 300 4Matic trở thành Xe của năm 2024

Tối ngày 29/3, lễ công bố danh hiệu “Xe của năm 2024” diễn ra tại Hà Nội. Đây là một chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2021. Chương trình nhằm tôn vinh những mẫu ô tô xuất sắc nhất trong năm qua, cũng như phản ánh và thúc đẩy sự tiến bộ trong thiết kế, công nghệ, an toàn và bảo vệ môi trường.

Năm nay, tổng cộng có 20 danh hiệu xe được công bố, trong đó gồm 14 danh hiệu xe được yêu thích nhất ở từng phân khúc (chia theo giá bán và kiểu dáng), 5 danh hiệu từ bình chọn của Hội đồng Giám khảo và Danh hiệu.

Hội đồng giám khảo của giải Xe của năm 2024 gồm 35 thành viên, với sự góp mặt của đại diện các cơ quan báo chí, cơ quan đào tạo trong lĩnh vực ô tô, cơ quan quản lý nhà nước, các thành viên Ban Điều hành của diễn đàn Otofun – Otosaigon cùng quản trị viên của nhiều Câu lạc bộ xe trên toàn quốc.

Danh hiệu “Xe của năm 2024” thuộc về phiên bản Mercedes-Benz GLC 300 4Matic với tổng điểm 1.112 từ 35 thành viên hội đồng giám khảo.

Mercedes-Benz GLC 300 4Matic xuất sắc giành vị trí quán quân Xe của năm 2024

Số điểm này được tổng hợp dựa trên 8 tiêu chí với thang điểm từ 1-5 gồm: Thiết kế ngoại thất; Thiết kế và vật liệu nội thất; Hiệu suất và cảm giác lái; An toàn; Hiệu quả năng lượng và môi trường; Tổng chi phí sở hữu; Thoải mái và tiện ích; Đổi mới và sáng tạo.

Hai mẫu ô tô có tổng điểm cao thứ hai và ba là Honda CR-V e:HEV RS và VinFast VF 9 Plus (bản dùng pin CATL), lần lượt đạt 1.111 điểm và 1.109 điểm.

Từ điểm số của các tiêu chí, hội đồng giám khảo cũng đã chọn ra 5 danh hiệu khác, gồm BMW 330i M Sport LCI là “Xe an toàn 2024”; VinFast VF 5 Plus là “Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2024”; Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp là “Xe thoải mái và tiện ích nhất 2024”; Peugeot 408 Premium là “Xe ấn tượng 2024”; Honda CR-V e:HEV RS là “Xe xanh của năm 2024”.

Chương trình “Xe của năm 2024” hướng tới sự sát sao với thị hiếu và nhu cầu của thị trường bằng việc các phân khúc bình chọn xe được chia theo giá bán và hình thức rõ ràng, thay vì theo kích thước như các năm trước.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã công bố 14 mẫu ô tô được yêu thích nhất tại từng phân khúc, do người tiêu dùng và hội đồng giám khảo bình chọn. Chi tiết, như bảng:

Buổi lễ cũng chứng kiến sự thành công rực rỡ của hãng xe điện "Made in Việt Nam" với nhiều mẫu xe được vinh danh. Trong đó ghi nhận nhiều giải nhất trong từng phân khúc xe góp mặt, cụ thể:

Giải nhất phân khúc xe dưới 500 triệu: VF 5 Plus; Giải nhất phân khúc xe gầm cao 500 - 750 triệu: VF 6 Base ; Giải nhất phân khúc xe gầm cao 750 triệu - 1 tỷ đồng: VF 6 Plus; Giải nhất phân khúc xe gầm cao 1,5 tỷ đồng - 2 tỷ đồng: VF 9 Plus pin CATL; Xe hiệu quả kinh tế nhất năm 2024, mang tên VF 5 Plus

VF 5 Plus, giành danh hiệu mẫu xe có hiệu quả kinh tế nhất năm 2024.

Với mục tiêu ngày càng nâng cao trải nghiệm của người dùng cũng như phổ cập xe điện trên toàn quốc. Những ghi nhận này được xem là cột mốc quan trọng để VinFast không ngừng cải tiến sản phẩm, tập trung vào chính sách hấp dẫn để hỗ trợ người dùng hiện thực hóa ước mơ sở hữu xe và chung tay vì một Việt Nam thân thiện.