Điểm tên những công nghệ hiện đại trên ô tô được quan tâm

Ngày nay, với sự đầu tư mạnh mẽ của nhiều hãng sản xuất, mọi xe ô tô đều được trang bị nhiều công nghệ an toàn và tính năng hiện đại. Tuy nhiên, có nhiều tính năng và công nghệ người dùng luôn mong muốn có trên chiếc xế hộp của mình để nâng cao trải nghiệm lái xe, đặc biệt là những dòng xe phổ thông có mức giá vừa phải.

Hệ thống cân bằng điện tử ESP

Đây là một trong những hệ thống an toàn vô cùng cần thiết, được xem như tiêu chuẩn trên các dòng xe mới tại thị trường Việt Nam. Nó cũng là yếu tố quan trọng để khách hàng đưa ra quyết định có nên xuống tiền lựa chọn sản phẩm đó hay không.

Cân bằng điện tử ESP giúp mang đến sự ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao, tránh trượt ngang khi đánh lái gấp hay khi vào cua...giúp kiểm soát xe tốt hơn, hạn chế khả năng lật xe.

Vị trí đặt Bật/tắt hệ thống cân bằng điện tử trên xe Vinfast Fadil

Nếu như trước đây hệ thống ESP thường chỉ được trang bị trên những mẫu xe phổ thông có giá trị lớn hoặc phân khúc hạng B, hạng C, thì ngày nay những mẫu xe giá rẻ phân khúc hạng A cũng được nhà sản xuất trang bị. Có thể kể đến một vài ví dụ như Kia Morning, Hyundai i10 phiên bản Hatchback, Vinfast Fadil hay Toyota Wigo.

Hệ thống điều khiển hành trình và ga tự động

Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise control) đang dần được phổ cập trên các dòng xe phổ thông tại thị trường Việt Nam. Hệ thống này giúp mang đến sự thoải mái cho người lái trong những điều kiện đường cao tốc, đường trường, cài đặt khoảng tốc độ cố định giúp xe duy trì tốc độ mà không cần tác động đến chân ga.

Điều này giúp tài xế không bị chạy quá tốc độ quy định khi đi đường trường cũng như giúp tốc độ đều hơn, hạn chế việc tiêu hao nhiên liệu cũng như giảm nguy cơ tai nạn.

Hiện nay, những mẫu xe phân khúc hạng B như Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage đều đã được các hãng xe trang bị nhằm đem đến những trải nghiệm lái xe an toàn cho người dùng cũng như nâng cao tính cạnh tranh với các đối thủ.

Bên cạnh đó, những chiếc xe giá rẻ thuộc phân khúc hạng A như Hyundai i10 cũng đã trang bị tính năng an toàn Cruise control này.

Công nghệ hỗ trợ đỗ xe và cảm biến khi đỗ xe

Nhiều ý kiến cho rằng, việc đỗ xe song song rất phức tạp và hầu hết mọi người chưa bao giờ thành thạo, kể cả những người có nhiều năm sử dụng xe. Hầu hết các xe có hỗ trợ đỗ xe đều là xe tự lái nhưng người lái cần sử dụng bàn đạp ga và phanh.

Mặt khác, đối với những người không muốn một chiếc xe tự lái làm thay công việc của họ, cảm biến đỗ xe là một tính năng tuyệt vời. Trang bị này còn được gọi là cảm biến khoảng cách, các thiết bị này được lắp ở phần cản và cảm nhận độ gần của xe với các xe và vật thể khác.

Những chiếc xe có những tính năng này thường được xếp vào danh sách xe an toàn nhất trên thị trường ô tô hiện đại, có thể kể đến một số những thương hiệu xe sang như Volvo, Mercedes-Benz, BMW hay Audi...

Tuy công nghệ này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng người dùng không nên quá phụ thuộc vào công nghệ. Trong nhiều trường hợp, hệ thống cảm biến có thể bị lỗi hoặc bị tác động bởi yếu tố môi trường, chủ xe vẫn nên tự xử lý để đảm bảo an toàn.

Tính năng cảnh báo chệch làn đường

Đây là một trong những tính năng an toàn nhất và vô cùng cần thiết mà hầu hết các tài xế đều muốn có trên chiếc xe của mình. Tính năng này được thiết kế để giúp người lái tránh va chạm bằng cách ngăn xe vô tình trôi sang làn đường khác.

Hệ thống phát hiện các điểm đánh dấu làn đường và cảnh báo cho người lái xe khi anh ta chạm vào một điểm đánh dấu làn đường. Cảnh báo thường là một chỉ báo nhấp nháy trên bảng điều khiển và nó phát ra âm thanh tương ứng.

Ngoài ra, có một số phiên bản của công nghệ này trên thị trường có tác dụng phản ứng và lái ra khỏi rìa làn đường và thậm chí là tự điều chỉnh lại xe.

Anh Quốc Việt, người dùng xe Vinfast VF8 Plus được trang bị tính năng cảnh báo lệch làn chia sẻ: "Khi lái xe trên đường cao tốc, mệt mỏi hay mất tập trung là điều dễ xảy ra. Nếu sơ ý đánh lái sang lái khác mà không xi-nhan, vô lăng của xe sẽ đánh giật ngược nhẹ trở lại giúp xe về vị trí đúng làn đường của mình".

Anh Việt đánh giá đây là một tiện nghi an toàn cần phải có, mang lại sự an toàn và yên tâm cho người sử dụng.

Hệ thống giám sát điểm mù

Giám sát điểm mù là một hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến nhằm mục đích giảm va chạm khi chuyển làn đường khi có điểm mù. Và tùy thuộc vào hệ thống có sẵn, tính năng này có thể là đèn báo trên bảng điều khiển hoặc gương chiếu hậu bên.

Hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương giúp người dùng có thể dễ dàng nhận biết các phương tiện đang di chuyển cùng hướng

Hệ thống sử dụng các tính năng cảnh báo như cảnh báo chệch làn đường để xác định những rủi ro tiềm ẩn và cảnh báo người lái xe thông qua hình ảnh hoặc âm thanh.

Một số tính năng cảnh báo thậm chí bao gồm việc rung ghế và vô-lăng để nhắc nhở người điều khiển xe.

Hiện nay nhiều loại xe phổ thông cũng đã được trang bị tính năng thông minh này, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc đưa ra quyết định mua xe.

Tính năng tự lái

Xe tự lái ngày nay đã trở nên khá phổ biến. Không khó để biết lý do tại sao hầu hết mọi người muốn những chiếc xe này. Phương tiện không người lái sẽ tăng khả năng tiếp cận đến hàng triệu người. Hơn nữa, những người khuyết tật sẽ sớm có những chiếc xe mà trước đây họ không thể lái được.

Nhìn chung, tính năng tự lái sử dụng một số công nghệ như camera, radar, sóng siêu âm và ăng-ten vô tuyến để điều hướng an toàn trên đường. Do đó, công nghệ này sẽ mang đến các giải pháp an toàn hơn để di chuyển.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, tính năng tự lái có thể khiến người dùng trở nên lười hơn và không phù hợp với nhiều hoàn cảnh, địa hình khác nhau. Chính vì vậy, nếu chiếc xe của người dùng được trang bị tính năng tự lái, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng cung đường mà mình di chuyển để an toàn và hiệu quả nhất.

Android Auto/ Apple CarPlay

Cũng giống như tính năng cảnh báo điểm mù, Android Auto và Apple CarPlay đã trở thành tính năng khá phổ biến trong nhiều dòng xe, được các nhà sản xuất ưu tiên trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Tính năng Android Auto và Apple CarPlay giúp các cuộc gọi, tin nhắn, âm nhạc... được hiển thị trên màn hình trung tâm

Tính năng này cho phép người lái xe kết nối điện thoại của họ với hệ thống thông tin giải trí của xe và thông tin điện thoại được phản chiếu trên màn hình chính của xe. Các tính năng điều hướng, cuộc gọi và tin nhắn, âm nhạc, âm thanh sẽ được hiển thị để thuận tiện cho việc lái xe.

Các tính năng bằng lời nói như "Hey Siri" và "Hey Google" cũng có sẵn để người dùng có thể ra lệnh cho hệ thống.

Vì hầu hết mọi người luôn mang theo điện thoại của mình, sử dụng tính năng để điều khiển giải trí, đàm thoại để duy trì kết nối khi đang di chuyển trên đường.

Hệ thống sưởi, hệ thống làm mát cho ghế và vô-lăng

Những mẫu xe hiện đại ngày nay hầu hết đều có hệ thống điều hòa hai chiều, nơi người lái và hành khách ngồi phía trước có thể điều chỉnh nhiệt độ khoang lái bất cứ lúc nào trong xe.

Tuy nhiên, ngày nay, các nhà sản xuất ô tô đã nhận ra sự cần thiết của việc kiểm soát nhiệt độ trên toàn bộ xe và đã giới thiệu hệ thống điều hòa đa vùng, nơi tất cả hành khách có thể sử dụng theo ý thích của riêng mình.

Đặc biệt, các nhà sản xuất ô tô cũng đã giới thiệu ghế và vô-lăng có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, cho phép người lái có một hành trình thoải mái và dễ chịu. Tiện ích này giúp người lái xe tập trung hơn và lái xe an toàn hơn, đặc biệt là vào mùa đông ở miền bắc Việt Nam.