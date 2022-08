Viettel có vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số

Cùng dự buổi làm việc của Thủ tướng, có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng các Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ KH&CN; Thượng tướng Phạm Hoài Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ LĐTB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước…

Viettel hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương sự phát triển nhanh, bền vững của Viettel và đã chuyển đổi mô hình rất thành công từ chủ yếu phục vụ quốc phòng sang mô hình lưỡng dụng, vừa phục vụ quốc phòng, vừa phát triển KT-XH hiệu quả, đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thủ tướng đánh giá, Viettel đã nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, xu thế và yêu cầu phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, xác định chiến lược và sứ mệnh một cách phù hợp tình hình, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả; đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước; đóng góp trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ.

Tập đoàn Viettel cũng có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần và khát vọng vươn lên của cán bộ, chiến sĩ, người lao động ngày càng cao, Viettel là nơi làm việc hấp dẫn của các nhân lực chất lượng cao.

“Viettel hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn và phát triển trong khó khăn”, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, khẳng định tinh thần “trong nguy có cơ”, “non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ ra thành công của Viettel, Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân mang lại những thành công của Viettel là chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng. VietTel đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng của Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, bên cạnh những lúc đột phá, sự phát triển của Viettel cũng có lúc chững lại, nên đơn vị không được say sưa, thỏa mãn, phải luôn khiêm tốn, phát huy, kế thừa những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vươn lên

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết mô hình Viettel sau 30 năm thực hiện, rút ra các bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển một tập đoàn kinh tế nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng giao nhiệm vụ và mong muốn Viettel kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục đổi mới sáng tạo, vươn lên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân, trực tiếp là TƯ, Quân ủy TƯ, Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Viettel có vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số

Chỉ đạo định hướng phát triển của tập đoàn trong tương lai, Thủ tướng yêu cầu Viettel phải quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cụ thể, trực tiếp cho Tập đoàn. Trong đó, có việc nghiên cứu, sản xuất chip phục vụ đắc lực, hiệu quả chuyển đổi số Quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, là một trong những tập đoàn đóng vai trò dẫn dắt quá trình này, làm trung gian thanh toán chuyển mạch, bù trừ điện tử.

“Cùng với đó, Viettel cần góp phần xây dựng dữ liệu quốc gia, tăng cường an ninh, an toàn mạng, an toàn viễn thông; phát triển các lĩnh vực viễn thám, logistics và thương mại điện tử.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tổng kết thực tiễn, triển khai đầu tư ra nước ngoài chắc chắn, thận trọng, hiệu quả, đúng quy định của Việt Nam và pháp luật nước sở tại; góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển, xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước”- Thủ tướng chỉ đạo.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Viettel cần tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đầu tư cho những nơi khó khăn theo hướng lưỡng dụng vừa phát triển KT-XH, vừa bảo đảm an ninh quốc phòng. Tham gia tích cực vào chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, đổi mới quản trị quốc gia; tiếp tục kế thừa, phát huy các thành quả đã đạt được, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.