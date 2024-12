Vì sao Bộ Công an điều tra sai phạm tại dự án X2 Hội An Resort & Residence?

Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở ngành cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu hồ liên quan Công ty CP Mỹ Việt và dự án X2 Hội An Resort & Residence.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và Công ty CP Mỹ Việt chuẩn bị hồ sơ liên quan dự án Phát triển và kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và biệt thự ven sông tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để cung cấp cho Bộ Công an.

Dự án phát triển và kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và biệt thự ven sông tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty CP Mỹ Việt làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 11/2019.

Dự án có tên gọi thương mại là X2 Hội An Resort & Residence, tổng diện tích đất sử dụng là 7 ha, quy mô 290 phòng lưu trú (gồm 70 căn biệt thự với tổng số phòng lưu trú là 202 phòng; 1 khối khách sạn 4 tầng nổi và 1 tầng lửng với quy mô 88 phòng lưu trú) và các loại hình dịch vụ như nhà hàng, bar, khu ăn uống, khu vui chơi trẻ em, khu spa)

Tháng 1/2022, dự án được điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đến tháng 12/2023 theo đề nghị của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam và kết luận thanh tra của Sở TN&MT.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh các sai phạm của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai, thực hiện dự án này. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu gồm: Hồ sơ pháp lý của Công ty CP Việt Mỹ; báo cáo thuế; báo cáo tài chính; bảng kê hoá đơn GTGT mua vào, bán ra; tài liệu thanh tra thuế, vi phạm về thuế (nếu có) và tình trạng hoạt động của Công ty CP Việt Mỹ.

Cơ quan công an cũng yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án do Công ty CP Việt Mỹ làm chủ đầu tư; hiện trạng dự án tại thời điểm hiện nay; xử phạt hành chính (nếu có) liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện dự án X2 Hội An Resort & Residence.