Gặp vướng mắc, chủ đầu tư Bách Đạt An xin gia hạn tiến độ

"Cầu cứu" cơ quan công an

Ông Diệp Bảo Long, Tổng giám đốc công ty CP Bách Đạt An, cho biết sau vụ việc bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị bắt, việc triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, việc bàn giao hồ sơ của lãnh đạo cũ và lãnh đạo mới của Công ty CP Bách Đạt An đến nay vẫn chưa xong. Đặc biệt, nhiều hồ sơ quan trọng của công ty đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ để xác minh điều tra vụ án liên quan đến quan tới bà Hoàng Thị Kim Châu.

“Chính vì vậy, Công ty Bách Đạt An không có đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc tạm ứng tiền của các hộ dân của 2 dự án Khu đô thị 7b mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Do đó, công tác hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) đã bị ảnh hưởng rất nhiều, gây khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ chi trả GPMB cho người dân”, ông Diệp Bảo Long cho hay.

Trước sự việc, đại diện Công ty CP Bách Đạt An đề nghị Tổ công tác hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam xem xét hỗ trợ việc sao chụp danh sách, hồ sơ chi trả GPMB tại Thanh tra tỉnh để làm căn cứ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Trụ sở Công ty CP Bách Đạt An tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo cũ của công ty cố tình kéo dài, không chịu bàn giao hồ sơ chi trả tạm ứng GPMB... nên Công ty Bách Đạt An rất cần sự can thiệp, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ của cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, giúp đỡ để sớm hoàn thành các thủ tục tại dự án.

Ngoài ra, việc bà Hoàng Thị Kim Châu chiếm đoạt số tiền lớn của công ty khiến nguồn kinh phí thực hiện các dự án hầu như không có, trong khi nguồn tài chính thực hiện các dự án tranh chấp chủ yếu từ việc thu của khách hàng và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam đang giữ càng khiến việc thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn.

“Để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, rút ngắn thời gian ra sổ cho người dân, chúng tôi mong muốn UBND, các Sở ban ngành tỉnh Quảng Nam xem xét cho phép được thi công hạ tầng song song với thời gian chờ bàn giao mặt bằng thi công”, ông Long cho hay.

Xin được gia hạn tiến độ thực hiện dự án

Để triển khai thực hiện dự án theo đúng lộ trình, Công ty CP Bách Đạt An đề nghị các cơ quan cùng Công ty CP Bách Đạt An đối chiếu với hiện trạng công tác GPMB. Đặc biệt, Công ty Bách Đạt An kính đề nghị Tổ Công tác tham mưu đến UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan xem xét, có ý kiến cho phép Công ty CP Bách Đạt An được điều chỉnh phân kỳ tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, phân kỳ tiến độ thi công làm 2 giai đoạn đối với dự án Khu đô thị 7B mở rộng. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ thực hiện trên diện tích 10 ha, thời gian thực hiện đến hết tháng 6/2025. Giai đoạn 2, sẽ thực hiện phần còn lại của dự án, quy mô gần 10 ha; thời gian thực hiện hết 12/2025.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Đối với dự án Khu đô thị Hera Complex Riversise, Công ty CP Bách Đạt An cũng đề xuất phân kỳ tiến độ thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 8 ha, thực hiện đến tháng 6/2025; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện phần còn lại của dự án với diện tích10 ha, thời gian thực hiện là tháng 12/2025.

Cũng theo Công ty CP Bách Đạt An, đến nay, công tác đền bù, chi trả GPMB đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đã đạt trên 90%. Cụ thể, dự án 7B mở rộng đã hoàn thành chi trả, GPMB đối với 307 hộ và 1 tổ chức, tỷ lệ hoàn thành đạt 90%, đã giải ngân 93,26%; Dự án Hera Complex Riverside đã hoàn thành chi trả, GPMB đối với 235 hộ và 1 tổ chức, tỷ lệ hoàn thành đạt 90%, đã giải ngân 90%.