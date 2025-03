Tài xế khai lý do để con gái 10 tuổi ngồi ghế trước, cầm vô lăng lái ô tô

Cảnh sát đã xác định được tài xế để con gái ngồi ghế trước ô tô và cầm vô lăng lái xe gây xôn xao mạng xã hội. Làm việc với cảnh sát, nam tài xế đã khai nhận lý do dẫn tới vi phạm.

Đêm 25/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh đoạn clip người đàn ông để bé gái cầm vô lăng lái ô tô trong lúc xe đang di chuyển.

Nam tài xế khai với cảnh sát. Nguồn: Cục CSGT.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định đoạn clip tự quay trên do tài khoản xã hội mang tên Bình Rich đăng tải. Khu vực xảy ra sự việc là đoạn Đường 100 kéo dài thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cảnh sát giao thông đã xác minh tài xế vi phạm là Đ.V.N. (sinh năm 1994, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Anh N. chính là bố của bé gái trong clip.

Anh N. làm việc với cảnh sát.

Tại trụ sở công an, anh N. khai nhận thời điểm trên anh ngồi ở ghế lái còn con gái sinh năm 2015 ngồi phía trước. Anh N. để con gái cầm vào vô lăng điều khiển ô tô.

"Do đi làm lâu ngày không gặp con nên nhớ con, tôi đã để cháu đứng phía trước để ôm. Trẻ con cũng nghịch ngợm", anh N. giải thích và thừa nhận hành vi này vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Nhà chức trách xác định đây là hành vi nguy hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho chính cháu nhỏ và những người tham gia giao thông khác.

Hình ảnh bé gái cầm lái ô tô. Ảnh: Chụp màn hình.

Cơ quan công an đã tiến hành ghi lời khai, xác định tài xế này có hành vi để cho người không đủ điều kiện điều khiển ô tô. Theo quy định tại nghị định 168/2024, mức phạt tiền cho hành vi này là 28 - 30 triệu đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông giao vô lăng cho con gái nhỏ cầm lái.

Theo nội dung clip, bé gái được bố cho ngồi vào ghế lái, hai tay cầm vô lăng điều khiển ô tô. Trên bảng đồng hồ của ô tô hiển thị tốc độ dao động từ 50 đến 61km/h. Trong suốt đoạn clip, người đàn ông không hề cầm vào vô lăng mà hoàn toàn để cho bé gái điều khiển.

Dù chưa xác định được biển kiểm soát của phương tiện cũng như tuyến đường xe chạy, nhưng nhiều người bày tỏ bất bình với hành động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông của người đàn ông trong clip.