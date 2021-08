Tỷ phú Tesla gây sốc khi tự mở trường cho con: Tương lai hứa hẹn đào tạo ra nhiều "tiểu Elon Musk"

Elon Musk là tỷ phú làm được những điều mà nhiều người muốn nhưng không dám làm.

Ông cho rằng hiện tại, hầu hết những thứ mà mọi người học được đều vô nghĩa, bởi vì nhiều thứ học được sẽ không bao giờ được sử dụng trong tương lai. Nếu điều này tiếp tục, những đứa trẻ sẽ tự hỏi tại sao chúng phải đến trường và tại sao chúng phải học.

Theo quan điểm của ông, giáo dục hiện tại giống như một dây chuyền lắp ráp: "Tất cả học sinh đều học cùng một lớp và giáo dục giống như một dây chuyền".

Musk tin rằng trẻ em nên được dạy những gì chúng thích.

"Một số người thích tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nói chung, một số khác thì thích toán học, và có những người lại yêu âm nhạc... Khả năng khác nhau, thời điểm khác nhau, việc giáo dục phù hợp với tài năng và khả năng của một người là rất quan trọng".

Elon Musk làm việc hơn 85 giờ một tuần, ông kết thúc ngày làm việc lúc 3 giờ sáng, đi họp vào sáng sớm hôm sau và bay đến các thành phố khác nhau để tham gia các cuộc họp vào buổi tối nhưng ông vẫn có thời gian riêng dành cho các con của mình.

Cũng giống nhiều bậc phụ huynh khác, CEO Tesla rất quan tâm đến việc học hành của các con.

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2020, Musk chào đón đứa con thứ sáu. Trước đó, năm đứa con trai của ông với vợ cũ đều được gửi đến một ngôi trường bí ẩn có tên Ad Astra, nếu không có gì thay đổi thì cậu con trai út cũng sẽ vào ngôi trường này trong tương lai.

Ad Astra, có nguồn gốc từ một câu nói tiếng Latinh nổi tiếng "Con đường gập ghềnh, cuối cùng sẽ đến được các vì sao" với mong muốn rằng việc đi học đối với lũ trẻ sẽ thú vị như khi khám phá vũ trụ.

Hình minh họa (Ảnh: Interesting Engineering)

Ngôi trường bí ẩn nhất ở California

Ngôi trường này được Musk thành lập vào năm 2014. Sở dĩ nó bí ẩn là do ý định ban đầu của ngôi trường được xây dựng là để dành riêng cho các con của Musk.

Rocket Road, Hawthorne, California là trụ sở chính của công ty thám hiểm không gian SpaceX của Elon Musk. Đây một trang web công nghệ cao chuyên nghiên cứu các vụ phóng tên lửa và nhập cư lên sao Hỏa .

Ở một góc bí ẩn trong khuôn viên có một ngôi trường nhỏ tên là Ad Astra (hướng tới các vì sao).

Ngôi trường này được Musk thành lập vào năm 2014 với số vốn đầu tư gần một triệu USD. Tên gọi này có nguồn gốc từ cụm từ tiếng Latinh "Per Aspera Ad Astra" (Con đường gập ghềnh, cuối cùng sẽ đến được các vì sao). Đó cũng là năm phát hành bộ phim cùng tên "Ad Astra" của Brad Pitt.

Điều kỳ lạ là trường được thành lập đã nhiều năm nên ít người ngoài biết đến. Đoạn video duy nhất mà hiệu trưởng Joshua Dahn từng nhận lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông thương mại đã nhanh chóng bị xóa ngay khi được đăng tải.

Rõ ràng, Musk không sẵn sàng để ngôi trường này lọt vào mắt công chúng.

Ngôi trường này có gì đặc biệt?

Hầu hết sinh viên trên toàn thế giới đều sẽ học những môn được nhà trường chỉ định. Nhưng Musk phản đối tất cả hệ thống giáo dục có kế hoạch này: Nguyên liệu thô (học sinh) ở cùng độ tuổi, sử dụng chính xác cùng một quy trình sản xuất (giảng dạy), sau đó trải qua cùng một cuộc kiểm tra chất lượng (kiểm tra), và cuối cùng là rời khỏi nhà máy (đến các trường đại học hoặc công ty mới ở cấp độ tương ứng).

Ở ngôi trường này, Musk đã lật ngược hệ thống giáo dục truyền thống.

Hình minh họa (Ảnh: NJ Spotlight News)

1. Bãi bỏ hệ thống điểm

Ad Astra lần đầu tiên bãi bỏ hệ thống điểm được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới không phải theo độ tuổi mà thông qua đánh giá khả năng và sở thích, và đưa học sinh vào các nhóm học tập khác nhau.

Nếu cậu bé Xiao Ming 8 tuổi đã bộc lộ năng khiếu toán học rõ ràng, cậu có thể đến lớp học toán cùng những đứa trẻ 12 tuổi, cách làm này tưởng chừng như phá vỡ thông lệ nhưng thực tế lại hợp lý và gần gũi với thực tế hơn.

Trong thực tế, điều cốt yếu để quyết định bạn có muốn làm điều gì đó hay không là đầu tiên được ưu tiên và điều thứ hai là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Nó không liên quan gì đến số tuổi trên giấy tờ của bạn.

2. Chứng chỉ năng lực giáo viên? Không cần thiết!

Musk tin rằng giáo viên không nhất thiết phải có chứng chỉ năng lực giáo viên chuyên nghiệp.

Nhiều giáo viên ở trường không thuộc các lớp chuyên môn, chưa qua đào tạo giáo viên chính quy, không có chứng chỉ chuyên môn. Ở đây, ông thích để các nhà toán học có tư duy "bùng nổ" dạy toán học, và để các họa sĩ có tế bào nghệ thuật độc đáo dạy nghệ thuật.

Ad Astra sẽ không xây dựng một thời gian biểu cố định, nhưng sẽ xây dựng một khung chương trình giảng dạy một cách có mục tiêu và linh hoạt dựa trên các nguồn giáo viên hiện có.

Đội ngũ giáo viên dạy lớp không chuyên có đặc điểm chung là thường không hệ thống toàn bộ kiến ​​thức, các bài giảng có chiều sâu và phù hợp với khả năng của những đứa trẻ.

Tỷ phú của Tesla sẵn sàng chấp nhận các giáo viên trẻ tuổi vì theo ông không có truyền đạt thông tin một cách kiên nhẫn và từ tốn như một giáo viên trẻ tuổi.

Hình minh họa (Ảnh: The Daily Beast)

Musk hy vọng rằng những đứa trẻ trong ngôi trường này học được cách nắm bắt mọi cơ hội, làm việc chăm chỉ để thu nhận kiến thức và tìm nguồn cảm hứng.

Những người thực sự giỏi có thể đạt được mục đích của mình nếu họ có cơ hội uống một tách cà phê với một ông lớn. Loại khả năng học tập gần với thực tế này nên được trau dồi càng sớm càng tốt.

Ở Ad Astra, trẻ em được khuyến khích đọc nhiều, tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, giao tiếp thoải mái với các bạn cùng lớp và học hỏi từ các khóa học khác nhau. Hình thức học tập tương tự như "tự mình dạo chơi khắp thế giới" này khiến trẻ say mê học hỏi, tìm tòi kiến ​​thức và vui vẻ đến trường mỗi ngày.

3. Đồng phục học sinh? Không cần thiết

Hầu hết tất cả các trường học đều yêu cầu trẻ em "mặc đồng phục khi đến trường". Ngoài ra còn có một số yêu cầu đối với kiểu tóc của học sinh, không được phép ăn mặc lạ mắt và phong cách quá khác biệt. Mọi hành vi như ngồi, đứng, đi bộ... đều tuân theo các tiêu chuẩn nhất định.

Sự phát triển nhân cách của trẻ đã bị ảnh hưởng một mức độ nhất định. Khi trẻ em trở thành nguyên liệu thô không có sự khác biệt về nhân cách và quyền tự thể hiện, người lớn chúng ta sao có thể yêu cầu chúng duy trì sự hồn nhiên, cá tính và sáng tạo?

Ad Astra được hình thành với mục tiêu nuôi dưỡng một tâm hồn tự do phát triển. Ngoài thời gian giảng bài từ thứ 2 đến thứ 4, thứ 5 và thứ 6 hàng tuần là thời gian làm việc nhóm của các em.

Trong quá trình làm việc nhóm, trẻ có thể tự do thành lập một nhóm để cùng nhau hoàn thành một dự án cụ thể - có thể do giáo viên đề xuất hoặc do trẻ tự khởi xướng, miễn là nó liên quan đến những điểm kiến ​​thức đã học tại thời điểm đó.

Trong quá trình hoàn thành các dự án nhóm, trẻ sẽ có được sự tự do và linh hoạt tuyệt vời để suy nghĩ và giải quyết vấn đề theo cách của chúng.

Một trong những người con trai của Musk đã mặc đồ siêu nhân, hào hứng đứng trên băng ghế nhỏ của mình, phát biểu trước lớp và chia sẻ khả năng sáng tạo của bản thân - thiết kế một bản đồ hành lang mới với chủ đề về tám hành tinh. Cậu bé nói rằng nguồn cảm hứng này đến từ SpaceX.

Ad Astra tin rằng: Nên tạo môi trường để trẻ tự khám phá tài năng của mình và từ từ tìm ra những điều chúng muốn làm.

"Bạn có nghĩ tôi bị điên không?" Musk đã hơn một lần đặt câu hỏi này với những người xung quanh và chính bản thân mình. Nguồn gốc của những ý tưởng điên rồ, tinh thần phiêu lưu mạo hiểm và ý định đổi mới công nghệ không mệt mỏi của Musk đến từ đâu?

Ngay từ khi mới chập chững biết đi, Musk đã bắt đầu lắng nghe những cuộc phiêu lưu của ông nội của mẹ mình về việc đi sâu vào rừng rậm, tìm kiếm thành phố đã mất; bay hơn hàng chục nghìn km trong chiếc máy bay riêng của mình, từ Nam Phi đến Na Uy, và Ở Úc, ông bị gãy cổ trong một tai nạn máy bay ở tuổi 72 và kết thúc cuộc đời điên rồ của mình.

Phong cách độc đáo của Musk bắt nguồn từ nền giáo dục tự do của gia đình qua nhiều thế hệ. Trong tương lai, các con của ông cũng sẽ được thừa hưởng sự tự do ấy và phát triển theo cách của riêng mình.

