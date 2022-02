Tư lệnh Quân khu 5 nói gì về việc Bệnh viện Hoà Hảo xây không phép trên đất quốc phòng đã hơn 5 năm?

Nội dung hợp tác không đúng

Theo Trung tướng Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5 - vụ việc dự án Bệnh viện Hoà Hảo sẽ được xử lý, giải quyết theo quy định tại Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội, Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng.

“Quan điểm là chúng tôi sẽ đánh giá lại, cái gì đúng thì làm, cái gì sai thì xử lý, theo quy định của pháp luật. Không thể làm trái quy định đã ban hành”- Trung tướng Thái Đại Ngọc nói.

Nói về tính pháp lý của dự án, Trung tướng Thái Đại Ngọc cho biết: "Nếu xem xét theo các quy định ngày xưa thì thủ tục, quy trình thực hiện dự án chưa đầy đủ, và nội dung hợp tác giữa hai bên không đúng. Thời điểm lịch sử của dự án đã khác, nên cần chiếu theo yêu cầu, quy định của thực tiễn cũng như quy định mới của Quốc hội, Chính phủ, Quân uỷ Trung ương và bộ ngành chuyên môn” – Tướng Ngọc nói.

Trước đó, trả lời văn bản của Quân khu 5 về việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, tháng 4/2017, UBND TP Đà Nẵng lúc bấy giờ đã có ý kiến: Theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 về đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang quản lý, sử dụng, nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt, thì phải bàn giao cho địa phương quản lý và xử lý như sau: “Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp do các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đang sử dụng thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phê duyệt”.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế (từ ngày 1/7/2014 trở về sau) thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất với địa phương, nên UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân Khu 5: “Nhằm thống nhất công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP Đà Nẵng, kính đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xem xét, cho ý kiến việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp quốc phòng và tổ chức kinh tế để sử dụng vào mục đích kinh tế kể từ ngày 1/7/2014 trở về sau thuộc trường hợp phải chuyển sang thuê đất với địa phương theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 4 Điều 50 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để UBND TP có cơ sở thực hiện”.

Xử lý theo đúng quy định pháp luật

Ngay sau khi phát hiện việc chủ đầu tư - Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Trường Sơn Tùng - đã xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng đối với 3 khối công trình gồm: khối nhà đa khoa (quy mô 7 tầng, diện tích xây dựng 623m2), khối nhà nha khoa (quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 555m2), trung tâm dịch vụ ô tô (quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng 2.529m2), Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 166/QĐ-XPVPHC ngày 22/12/2016 về hành vi xây dựng không phép đối với các hạng mục công trình tại dự án và đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng cho đến khi khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên cho đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục hậu quả, cũng như hoàn thành các thủ tục pháp lý để được cấp phép xây dựng và Sở Xây dựng Đà Nẵng khẳng định công trình Bệnh viện Hoà Hảo vẫn chưa được cấp phép xây dựng, nhưng vẫn thi công và tồn tại cho đến nay.

Việc thi công xây dựng và hoàn thiện trong khi chưa được cấp giấy phép xây dựng khiến dư luận quan ngại về công tác quản lý sử dụng đất cũng như tính nghiêm minh của pháp luật khi công trình Bệnh viện Hoà Hảo không phép những vẫn ngang nhiên xây dựng, hoàn thiện và tồn tại suốt hơn 5 năm qua.

Không những vậy, qua tìm hiểu, sau khi ký hợp tác với Quân khu 5 đối với khu đất số 2 Nguyễn Hữu Thọ này, Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Trường Sơn Tùng ký hợp tác với Công ty TNHH BV Hòa Hảo để xây dựng bệnh viện nhằm hưởng lợi càng khiến dư luận quan ngại.

Trước những quan ngại của dư luận, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đang phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát và xử lý theo hướng tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

"Cái gì đúng thì làm, mà không đúng mà lịch sử để lại thì phải xử lý theo quy định. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, nếu đã đầu tư thì phải tính toán, kể cả Quân khu cũng vậy, phải tuân thủ đúng quy định của luật pháp. Đặc biệt là tuân thủ các quy định của Quốc hội, của Chính phủ, của Quân uỷ Trung ương... không thể làm khác được”– Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…