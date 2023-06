Trái phiếu Saigon Glory: Hội nghị trái chủ bất thành

Các lô trái phiếu trên có tổng trị giá 5.000 tỉ đồng, thuộc sở hữu của gần 3.000 người. Saigon Glory đang đối diện áp lực lớn, khi các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn trong tháng này và tháng sau.

Đại diện Saigon Glory cho hay, tính tới 12h15’ ngày diễn ra Hội nghị, tỷ lệ tham dự hội nghị của các lô trái phiếu lần lượt chỉ đạt là 72,74% (SGL-2020.01); 68,22% (SGL-2020.02); 63,06% (SGL-2020.03); 65,58% (SGL-2020.04); 60,95% (SGL-2020.05).

"Theo quy định của Văn kiện Điều kiện Trái phiếu thì các lô trái phiếu trên đều chưa đạt tỷ lệ 75% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị của từng lô. Vì vậy, Hội nghị Người sở hữu trái phiếu không đủ điều kiện để tổ chức", vị đại diện chia sẻ, đồng thời khẳng định: Trong thời gian chuẩn bị hội nghị lần thứ 2, Saigon Glory luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của người sở hữu trái phiếu qua các hotline 028.36362233 (trong giờ hành chính) hoặc email bonds@tssg.com.vn.

Được biết, 5 lô trái phiếu vừa kể nằm trong 10 lô trái phiếu được Saigon Glory phát hành vào năm 2020, với mã thứ tự từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10. Chúng có tổng giá trị 10.000 tỉ đồng, kỳ hạn 3 hoặc 5 năm, lần lượt đáo hạn vào tháng 6-7/2023 và tháng 8/2025.

Theo Saigon Glory, từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2023, công ty đã chi ra 3.057 tỉ đồng để trả lãi trái phiếu. Riêng năm 2022, doanh nghiệp này đã có 40 đợt thanh toán lãi trái phiếu với tổng số tiền là 1.100 tỉ đồng.

"Sau hai năm khó khăn, ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh Ucraina, từ năm 2022 tới nay tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát diễn ra trên phạm vi toàn cầu khiến thị trường tài chính, tín dụng trong nước bị siết chặt, thị trường bất động sản đóng băng, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, trong đó có các tổ chức phát hành trái phiếu.

Những biến động này làm cho Công ty TNHH Saigon Glory chịu gánh nặng và áp lực rất lớn về vốn, không thể thực hiện được kế hoạch đầu tư xây dựng, kinh doanh và phát triển dự án ban đầu cũng như các nghĩa vụ liên quan", đại diện Saigon Glory thông tin thêm.

Như VietTimes từng đề cập, Saigon Glory là chủ đầu tư của dự án Khu văn phòng – thương mại – dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (Khu Tứ giác Bến Thành), tên thương mại là The Spirit of Saigon.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm Sài Gòn với 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm – Calmette – Phạm Ngũ Lão – Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành và kết nối với Ga Metro Bến Thành, dự án ban đầu được giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco) làm chủ đầu tư.

Năm 2018, Bitexco thành lập Saigon Glory và chuyển The Spirit of Saigon qua đây. Quy mô vốn điều lệ ban đầu của Saigon Glory là 7.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản, do ông Vũ Quang Bảo (SN 1970) làm Chủ tịch.

Đến nay, người đại diện theo pháp luật của Saigon Glory vẫn do ông Vũ Quang Bảo – CEO Tập đoàn Bitexco, Chủ tịch BB Group - đảm nhiệm./.