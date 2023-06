Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) – chủ đầu tư dự án One Central HCM (tên cũ là The Spirit of Saigon) – vừa công bố báo cáo tình hình tài chính năm 2022 với khoản lỗ sau thuế 152,3 tỉ đồng, trong khi năm trước báo lãi 290,4 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Saigon Glory đạt 34.169,3 tỉ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Quy mô vốn chủ sở hữu giảm nhẹ xuống mức 6.847,5 tỉ đồng.

Báo cáo của Saigon Glory cho thấy, phần lớn tài sản của công ty này được hình thành từ nợ phải trả, với số dư nợ phải trả tại cuối năm 2022 đạt 27.321,7 tỉ đồng. Trong đó, số dư nợ vay trái phiếu là 10.000 tỉ đồng.

Như VietTimes từng đề cập, 10.000 tỉ đồng trái phiếu nêu trên được Saigon Glory phát hành trong năm 2020, chia thành 10 đợt. Một nửa trong số đó có kỳ hạn 3 năm, nửa còn lại có kỳ hạn 5 năm, lần lượt đáo hạn vào tháng 6-7/2023 và tháng 8/2025.

Trong năm 2022, Saigon Glory đã thực hiện 40 đợt thanh toán lãi trái phiếu với tổng số tiền 1.100 tỉ đồng. Trước đó, năm 2020, công ty này cũng chi tới 359,5 tỉ đồng để trả lãi cho trái chủ.

Những lần đổi tên, đổi chủ

Siêu dự án ở "tứ giác vàng” 8.537 m2 nằm đối diện chợ Bến Thành có bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và Calmette ban đầu do Tập đoàn Bitexco của bộ đôi doanh nhân Vũ Quang Hội – Vũ Quang Bảo làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến xây dựng 2 tòa tháp cao 48-55 tầng, được kết nối bởi khối đế bán lẻ rộng 58.400 m2.

Tháng 6/2018, dự án được chuyển sang chủ đầu tư mới là Saigon Glory. Nhưng Saigon Glory lại là công ty con do Bitexco sở hữu 100% vốn nên bản chất dự án này vẫn thuộc sở hữu của Bitexco.

Đến tháng 1/2021, Bitexco không còn đứng tên là công ty mẹ của Saigon Glory. Thay vào đó, có 3 cá nhân được ủy quyền đại diện cho 100% vốn của Saigon Glory (vốn điều lệ 7.000 tỉ đồng) là ông Vũ Quang Bảo (30%), ông Trịnh Quang Công (40%) và ông Nguyễn Anh Đức (30%).

Trong đó, ông Trịnh Quang Công từng có nhiều năm công tác tại một số doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Còn ông Nguyễn Anh Đức có nhiều năm làm việc tại CTCP Đầu tư Thảo Điền, nay là CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group).

Cùng với sự xuất hiện của Masterise, dự án The Spirit of Saigon đổi tên thành One Central HCM và được đồn đoán sẽ mở bán trong năm 2021 với mức giá dự kiến khoảng 20.000 – 25.000 USD/m2, tương đương 460 – 570 triệu đồng/m2.

Dù vậy, dẫn lời trên truyền thông, đại diện Tập đoàn Bitexco khẳng định dự án Spirit of Saigon vẫn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Saigon Glory - thành viên của Tập đoàn Bitexco.

Tới năm 2022, dự án One Central HCM bất ngờ ngừng thi công. Toàn bộ bảng hiệu liên quan đến Masterise ở dự án này cũng bị tháo dỡ.

Sau đó, tháng 8/2022, CTCP Quản lý và Phát triển Viva Land (Viva Land) – "tay chơi" mới nổi của làng địa ốc Việt được cho là có mối liên hệ với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – công bố trở thành đơn vị quản lý tại dự án này với tên gọi mới là Pearl.

Tuy nhiên, ít tuần sau biến cố của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, toàn bộ bảng hiệu liên quan đến Viva Land ở dự án này đã bị tháo dỡ. Website chính thức của "tay chơi" này cũng không còn thông tin về dự án nằm đối diện chợ Bến Thành này.

Không chỉ rút khỏi One Central HCM, Viva Land cũng tìm cách bán tháo ‘đất vàng’ ở Singapore, bao gồm tòa tháp văn phòng Robinson Point tọa lạc tại số 39 Robinson Road và khách sạn SO/Singapore (nay là Hotel Telegraph) nằm kế bên tòa tháp này.

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của Saigon Glory vẫn do ông Vũ Quang Bảo – CEO Tập đoàn Bitexco, Chủ tịch BB Group – và ông Trịnh Quang Công đảm nhiệm./.