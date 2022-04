TP.HCM thu ngân sách cao nhất 4 năm qua, người dân hào hứng đón Tết Độc lập

Tại buổi họp báo về hoạt động kinh tế - xã hội tháng 4/2022; công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM vào chiều 27/4/2022, lãnh đạo UBND TP.HCM nhận định thành phố đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, đồng thời ứng phó kịp thời với dịch bệnh sốt xuất huyết ngay khi có dấu hiệu bùng phát.

Thông tin từ Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, kinh tế thành phố tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tạo tâm lý tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong tháng 4, một số lĩnh vực kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc, tăng tốc và phục hồi mạnh mẽ so với những tháng trước và so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Phạm Thị Hồng Hà cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 168.200 tỷ đồng (đạt 43,5% dự toán, tăng 13,87% so với cùng kỳ). Đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2022 ước tính tăng 2% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt hơn 95.600 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu TPHCM ước đạt 13,9 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 6% so với cùng kỳ.

Nhiều hoạt động văn hóa – xã hội trên địa bàn TP.HCM cũng đã hoạt động trở lại với mức doanh thu tốt, thu hút sự chú ý của người dân, như tuần lễ tôn vinh văn hóa đọc vừa diễn ra tại Đường sách và Đường hoa Nguyễn Huệ; tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến TP.HCM năm 2022.

Trên cơ sở thực tế, TP.HCM xác định thời gian tới cần chuẩn bị cho giai đoạn giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường vành đai 3 – con đường huyết mạch trong giao thương cùng với kế hoạch phục hồi du lịch cho năm 2022 được chú trọng; triển khai các hoạt động của lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 8 năm 2022; Chương trình “TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City”; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam-VITM 2022; tích cực chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 năm 202; đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Thành phố chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước 30/4; ban hành kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, nhằm khôi phục hoạt động du lịch với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Thành phố đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn hiệu quả, an toàn. Hoạt động của người dân dần trở lại bình thường, ý thức phòng chống dịch được nâng cao và ngày càng thích nghi tốt với dịch bệnh. Hoạt động lưu trú và ăn uống đã bắt đầu nhộn nhịp và sôi động, người dân không còn lo lắng và e ngại dịch như trước đây, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao trong dịp nghỉ lễ.

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh tiếp tục triển khai chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.HCM phân tích, dịp 30/4/2022, TP.HCM khởi công xây dựng thay thế một số chung cư cũ, nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội. Tuy nhiên, số lượng xây dựng nếu chỉ vài ngàn căn thì còn khiêm tốn so với nhu cầu về nhà ở của người dân là hàng triệu căn. Do đó, càng phải đẩy mạnh việc phát triển nhà ở. Đặc biệt, phải khởi động và thực hiện cho được việc di dời nhà trên và ven kênh rạch; nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 cơ bản giải quyết được nhà trên và ven kênh rạch.

Ông Phan Văn Mãi cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục dự án xây dựng đường vành đai 3 cùng một số dự án khác; quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công.

Trong lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá các chuyển động của các doanh nghiệp trong ngành du lịch là rất tốt và yêu cầu Sở Du lịch TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh các hoạt động phục hồi du lịch, nhất là trong mùa hè 2022.