Tổng thống Putin “mở khóa” giao dịch tài sản Nga cho công ty Mỹ

Moscow đã cấp phép cho một quỹ đầu cơ của Mỹ mua chứng khoán của các công ty Nga từ một số bên liên quan nước ngoài, từ đó nới lỏng các hạn chế được áp dụng để đáp trả các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Nga và Mỹ có thể tan băng.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh trong hôm 17/3 cho phép quỹ đầu cơ 683 Capital Partners có trụ sở tại New York mua lại chứng khoán của các công ty Nga do khoảng một chục tổ chức tài chính phương Tây sở hữu. Trong số đó có Jane Street, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., Templeton Asset Management, Franklin Advisers, Highmark Limited và Carrhae Capital.

Sau đó, sắc lệnh này cho phép 683 Capital Partners bán chứng khoán cho 2 công ty Nga là Cepheus-2 và Modern Real Estate Funds mà không cần phải xin thêm giấy phép.

Văn bản này nhằm mục đích nới lỏng các hạn chế được áp dụng từ tháng 9/2022, trong đó cấm các công ty từ các quốc gia "không thân thiện" tham gia vào các giao dịch chứng khoán Nga trong lĩnh vực năng lượng và tài chính. Bất kỳ thỏa thuận nào như vậy đều cần có sự chấp thuận của Tổng thống. Bước đi này, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga, được đưa ra để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.

683 Capital Partners LP đầu tư và giao dịch trên nhiều loại tài sản. Tính đến ngày 31/12/2024, danh mục đầu tư của công ty này được định giá khoảng 1,61 tỷ USD.

Việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 đã mang lại sự ấm lên trong quan hệ với Nga. Washington và Moscow đã khởi động các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, trong khi ông Trump cũng chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được dỡ bỏ nếu đạt được hòa bình.

Điện Kremlin đã xác nhận rằng ông Putin và ông Trump dự kiến ​​sẽ có cuộc điện đàm trong hôm 18/3. Cuộc gọi dự kiến ​​sẽ tập trung vào triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine.

Đây sẽ là cuộc gọi thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo chỉ sau hơn 1 tháng. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đến thăm Moscow vào tuần trước để thảo luận về lệnh ngừng bắn 30 ngày được đề xuất với ông Putin. Các phái đoàn Mỹ và Nga cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao tại Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2.