Làn sóng chống DeepSeek ở Mỹ lan rộng, Trung Quốc phản ứng

Theo Reuters và hai người quen thuộc với vấn đề này, các bộ phận của Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo cho nhân viên cấm sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek do Trung Quốc sản xuất trên các thiết bị của chính phủ.

DeepSeek bị Bộ Thương mại Mỹ cấm

Reuters đưa tin một email được gửi tới nhân viên của nhiều phòng ban khác nhau thuộc Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ rằng để đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin của Bộ, mọi thiết bị do chính phủ cung cấp đều bị cấm truy cập vào DeepSeek.

DeepSeek, một công ty khởi nghiệp ở Trung Quốc đại lục, đã phát triển thành công một mô hình ngôn ngữ lớn với thiết bị phần cứng giá rẻ, có hiệu suất tương đương với các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, thu hút sự chú ý rộng rãi từ thế giới bên ngoài.

Mô hình AI giá rẻ của DeepSeek đã gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu sau khi ra mắt hồi tháng 1/2025 vì các nhà đầu tư lo ngại rằng vị trí dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI đang bị đe dọa.

Các quan chức chính phủ và thành viên Quốc hội Mỹ đã bày tỏ lo ngại về mối đe dọa mà DeepSeek gây ra đối với quyền riêng tư dữ liệu và thông tin nhạy cảm của chính phủ. Các nghị sĩ Josh Gottheimer và Darin LaHood, cả hai đều là thành viên của Ủy ban đặc biệt về Tình báo của Hạ viện, vào tháng 2 đã đưa ra một đạo luật để cấm sử dụng DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ.

Đầu tháng này, họ đã gửi một lá thư cho các thống đốc tiểu bang kêu gọi họ cấm cài đặt các ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc trên các thiết bị do chính phủ cấp.

Lương Văn Phong, ông chủ trẻ của DeepSeeek. Ảnh: SingTao.



OpenAI kêu gọi chính phủ Mỹ cấm DeepSeeek

Theo các tin của các cơ quan truyền thông Mỹ, ngày 13/3, OpenAI đã gửi một bức thư dài 15 trang tới Nhà Trắng, cáo buộc DeepSeek là một Huawei khác, mô tả công ty này là "được nhà nước Trung Quốc trợ cấp" và "do nhà nước kiểm soát", đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ điều phối lệnh cấm toàn cầu đối với cơ sở hạ tầng AI liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả chip của Huawei, để đảm bảo rằng Mỹ có thể duy trì ưu thế của mình trong lĩnh vực AI.

Trang truyền thông công nghệ TechCrunch đưa tin đề xuất này là một gợi ý do OpenAI đệ trình lên sáng kiến ​​"Kế hoạch hành động AI" của chính quyền Donald Trump, với lý do mô hình của DeepSeek gây ra rủi ro bảo mật vì theo luật pháp Trung Quốc, DeepSeek phải tuân thủ các yêu cầu của chính phủ về dữ liệu người dùng. OpenAI lưu ý rằng việc cấm sử dụng các mô hình do Trung Quốc sản xuất sẽ ngăn chặn rủi ro về quyền riêng tư và "rủi ro bảo mật", bao gồm "nguy cơ bị đánh cắp sở hữu trí tuệ".

Trước đây, OpenAI đã cáo buộc DeepSeek vi phạm các điều khoản dịch vụ của mình bằng cách trích xuất kiến ​​thức từ các mô hình của OpenAI thông qua một kỹ thuật gọi là "chưng cất", khiến công cụ này tăng trưởng nhanh chóng vào đầu năm nay. Theo Deutsche Welle, CEO của OpenAI, Sam Altman từng ca ngợi DeepSeek là "một mô hình chắc chắn ấn tượng" và bày tỏ sự vui mừng khi có một đối thủ cạnh tranh mới.

Tuy nhiên, OpenAI lần này đã cáo buộc DeepSeek được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ và chỉ đạo. Trong thư, OpenAI cũng đề xuất thực hiện kiểm soát xuất khẩu AI để hạn chế xuất khẩu công nghệ AI của Mỹ sang Trung Quốc và các quốc gia khác với lý do "củng cố vị thế lãnh đạo AI của Mỹ và duy trì an ninh quốc gia"; đồng thời, đề xuất nới lỏng giám sát đối với các công ty AI của Mỹ.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng lời kêu gọi công khai của OpenAI đối với chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn DeepSeek cho thấy họ nhận thấy áp lực từ mô hình AI của Trung Quốc. Như OpenAI đã nói trong thư: "Mặc dù Mỹ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI, nhưng sự xuất hiện của DeepSeek cho thấy ưu thế dẫn đầu của chúng ta đang bị thu hẹp".

Mao Ninh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại cuộc họp báo chiều 18/3. Ảnh: Reuters.



Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều ngày 18/3, một phóng viên đã hỏi về lệnh cấm sử dụng DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ Mỹ. Khi trả lời, bà Mao Ninh người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói, “Trung Quốc luôn phản đối việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ, đồng thời chúng tôi cũng sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc”.

Theo SingTao