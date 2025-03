Chủ tịch Bình Định: "Triển khai AI gặp khó khăn, chúng tôi đang lúng túng"

Ý kiến được nêu tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, diễn ra ngày 18/3.

Hạn chế nhũng nhiễu và tham nhũng vặt

Phát biểu trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ triển khai xây dựng chính quyền không giấy tờ, áp dụng chữ ký và giao dịch trên môi trường số, thời gian qua, tỉnh đã minh bạch hóa các hoạt động. Nhờ việc đó, địa phương đã tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và các cơ quan; hạn chế tình trạng nhũng nhiễu và tham nhũng vặt.

Theo Chủ tịch tỉnh Bình Định, số lượng các cuộc họp trực tiếp tại các huyện đã giảm xuống mức thấp, thay vào đó là họp trực tuyến.

"Chúng tôi hạn chế các địa phương và sở ngành lên trực tiếp báo cáo. Như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức đi lại của các đơn vị", ông Phạm Anh Tuấn nói.

Từ năm 2023 đến nay, Bình Định đã yêu cầu các cấp báo cáo hoạt động của địa phương, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế xã hội bằng số liệu qua hệ thống công nghệ thông tin. Đến nay, các báo cáo về kinh tế xã hội không còn báo cáo giấy nữa.

Tương tự, các sở ngành và địa phương đều có cổng kết nối nhận và trả lời trực tuyến người dân, doanh nghiệp.

Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công tác chuyển đổi số tại Bình Định dù có nhiều thành tựu, song chủ tịch tỉnh bày tỏ băn khoăn về triển khai ứng dụng AI trong chính quyền các cấp.

"Hiện nay dữ liệu có nhưng công tác triển khai AI còn gặp khó khăn, chúng tôi đang rất lúng túng khi triển khai vấn đề này", ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ.

Ông Anh Tuấn đề nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn các địa phương để thúc đẩy, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mong muốn các bộ, ngành rà soát và thống nhất xây dựng nền tảng số quan trọng để triển khai toàn quốc, nhất là triển khai trong hệ thống bộ máy chính quyền mới.

Tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ Công an chủ trì đảm bảo toàn bộ hệ thống an toàn an ninh mạng của các cơ quan chính quyền, không để chính quyền các cấp tự đầu tư, thuê bảo vệ như hiện nay.

Vùng sâu, vùng xa phủ sóng 5G tốc độ cao và 4G vào cuối năm 2025

Tại hội nghị, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng trình bày về kế hoạch triển khai 5G để phủ sóng 5G toàn quốc.

Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng chia sẻ mục tiêu tăng tốc độ chuyển tải dữ liệu lên hơn 2,5 lần vào cuối năm 2025.

Chủ tịch Viettel cam kết sẽ dồn tất cả nguồn lực để đưa các trạm 5G phát sóng chậm nhất tháng 12/2025, đẩy tốc độ chuyển tải dữ liệu hiện nay lên hơn 2,5 lần.

"Làm được việc này, gần như từ thành phố, huyện, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, chúng ta đã phủ sóng 5G tốc độ cao và 4G đến vùng sâu, vùng xa", ông Thắng nhấn mạnh.

Tháng 4 tới, Viettel sẽ khai trương Trung tâm dữ liệu lớn tại TP.HCM, quy mô gấp 4 lần Trung tâm ở Khu công nghệ Hòa Lạc (Hà Nội). Trung tâm dữ liệu lớn này sẽ phục vụ nhu cầu phía Nam từ năm 2026.

Khoảng 50% cơ sở dữ liệu dùng chung các bộ, ngành, địa phương chậm triển khai

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết tốc độ tải xuống của băng rộng di động tại Việt Nam trong tháng 2/2025 có bước tăng trưởng vượt bậc, xếp hạng thứ 19/103 quốc gia so với tháng 12/2024, tăng 18 bậc trên bảng xếp hạng.

Theo đánh giá của Bộ, vùng phủ sóng 5G ở nước ta ngày càng được mở rộng. Trong đó, Viettel, VNPT, MobiFone dự kiến triển khai ít nhất 20.000 trạm BTS 5G trong năm 2025; hạ tầng viễn thông băng rộng cố định xếp thứ hạng cao 35/154 quốc gia (ghi nhận trong tháng 2/2025).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long.

Tuy vậy, Bộ cũng ghi nhận nhiều tồn tại, trong đó hạ tầng dữ liệu, công suất Trung tâm dữ liệu của Việt Nam mới đạt 182MW, còn xa so với mục tiêu 870 MW vào năm 2030 và mới có 1 trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn.

Theo thứ trưởng, có 4 doanh nghiệp đã cam kết đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn, nâng gấp đôi công suất so với hiện nay.

Ngoài ra, một số cơ sở dữ liệu quốc gia chưa triển khai, gồm cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng, xuất nhập cảnh. Khoảng 50% cơ sở dữ liệu dùng chung các bộ, ngành, địa phương chậm triển khai.

Thứ trưởng Phạm Đức Long chia sẻ bất cập trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ. Ông cho biết hiện đang thiếu chính sách thu hút nhà khoa học nước ngoài và nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao.