Thu nhập từ chứng khoán đầu tư của VietABank tăng 870%

Theo báo cáo kiểm toán năm 2023 vừa công bố, thu nhập từ chứng khoán đầu tư của VietABank đạt 410 tỷ đồng, tăng 870% so với năm 2022.

Do bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, tính đến 31/12/2023, có đến 22 trong số 28 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tăng so với đầu năm. Tình hình biến động chung của nền kinh tế, đặc biệt là thị trường trái phiếu, bất động sản và chứng khoán khiến chi phí trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng đều tăng.

Giống hầu hết các ngân hàng bị ảnh hưởng khác, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) ghi nhận lợi nhuận giảm nhẹ so với năm 2022. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của của ngân hàng có một số điểm sáng như: Tổng tài sản, tiền gửi khách hàng, cho vay đều tăng so với năm 2022. Đáng chú ý, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (VietABank hiện thực một phần lợi nhuận từ danh mục trái phiếu Chính phủ nắm giữ) đạt 410 tỷ đồng, tăng 870% so với năm 2022.

Thu nhập từ chứng khoán đầu tư của VietABank năm 2023 tăng mạnh.

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của VietABank đạt 112.195 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 69.059 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2022. Tiền gửi khách hàng ở mức gần 86.694 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 916 tỷ đồng.

Lý giải cho việc lợi nhuận chưa đạt như kỳ vọng, VietABank cho biết trong năm 2023 ngân hàng liên tục giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng hiện hữu, đồng thời thực hiện nhiều chương trình ưu đãi lãi suất để hỗ trợ khách hàng đang gặp nhiều khó khăn theo chủ trương của Ngân hàng nhà nước và Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, việc tăng cường xử lý nợ, tăng trích lập dự phòng rủi ro cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm lợi nhuận.

Trong năm 2024, nhằm tăng vốn điều lệ và đáp ứng nhu cầu đầu tư của các khách hàng, VietABank dự kiến sẽ phát hành trái phiếu đợt 2 với tổng giá trị chào bán dự kiến 300 tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2023 VietABank đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 kỳ hạn 7 năm trong đợt chào bán đầu tiên.