Theo các nhà phân tích, sự kiện ra mắt iPhone 16 của Apple tại Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi áp lực cạnh tranh từ các đối thủ nội địa và sự lo ngại xoay quanh tính năng Apple Intelligence của nhà Táo tại thị trường này.

Vài giờ sau khi gã khổng lồ công nghệ tiêu dùng của Hoa Kỳ ​​ra mắt dòng sản phẩm iPhone 16 vào ngày 10 tháng 9 (theo giờ Việt Nam), Huawei Technologies cũng sẽ có sự kiện riêng, nơi họ ra mắt mẫu điện thoại 'gập ba'. Richard Yu Chengdong, chủ tịch nhóm kinh doanh toàn cầu của Huawei, cho biết công ty sẽ ra mắt sản phẩm "tiên tiến, sáng tạo và mang tính đột phá nhất" tại sự kiện dự kiến ​​diễn ra vào cùng ngày ngày 10 tháng 9.

Apple đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng ở Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của công ty, gần đây nhà Táo đã tụt khỏi top năm nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc.

Những thách thức của công ty có thể trở nên trầm trọng hơn khi tới thời điểm hiện tại khả năng nhà Táo trang bị tính năng Apple Intelligence tại quốc gia này vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Theo đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) GPT của OpenAI, không thể được cung cấp thương mại tại Trung Quốc.

Ivan Lam, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn Counterpoint Research, cho biết: "iPhone sẽ tiếp tục chứng kiến ​​sự xói mòn về thị phần ở phân khúc cao cấp bởi Huawei và các thương hiệu Trung Quốc khác".

Theo dữ liệu của Counterpoint, doanh số bán hàng của Apple tại thị trường Trung Quốc đã giảm 5,7% so với dự kiến trong quý 2 mặc dù doanh số chung vẫn tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu của người tiêu dùng phục hồi.

Theo SCMP