Tất tần tật thông tin hé mở về iPhone 17 Air

iPhone 17 Air được đồn đoán là mẫu điện thoại siêu mỏng, có độ dày mỏng nhất trong các mẫu điện thoại của Apple từ trước đến nay. Đây là sản phẩm Apple muốn thay thế cho dòng iPhone Plus vốn không được khách hàng ưa chuộng.

Một trong những điểm nổi bật của dòng iPhone 17 có lẽ sẽ là chiếc là iPhone 17 Air, vì có vẻ như Apple sẽ không còn đặt cược vào mẫu Plus nữa. Các giám đốc điều hành của Apple đang gọi các mẫu máy mới sắp ra mắt là những chiếc iPhone "tham vọng nhất" từ trước đến nay của họ . Sau đây là những gì tin đồn về mẫu điện thoại này.

Ngày phát hành

Theo tờ The Information, dòng sản phẩm iPhone 17 mới, bao gồm cả iPhone 17 Air mới, sẽ được phát hành vào tháng 9 năm nay. Cụ thể hơn một chút, Apple có thể sẽ công bố dòng sản phẩm iPhone 17 vào tuần thứ hai của tháng 9, với khả năng đặt hàng trước bắt đầu vào tuần đó và khả năng phát hành có thể được ấn định vào tuần tiếp theo.

Điều đó có nghĩa là ngày phát hành iPhone 17 Air có thể sẽ là thứ Sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2025, sau khi mở đặt hàng trước vào ngày 12 tháng 9.

Cũng theo The Information, Apple đã bắt đầu quá trình sản xuất các mẫu iPhone 17 thông thường tại Ấn Độ . Đây là lần đầu tiên "Táo khuyết" bắt đầu sản xuất một dòng iPhone mới bên ngoài Trung Quốc.

Trong giai đoạn sản xuất đầu tiên này, Apple cần điều chỉnh thiết kế iPhone và thử nghiệm các vật liệu và thiết bị mới để đảm bảo rằng "hàng triệu chiếc iPhone có thể được sản xuất mỗi ngày tại nhiều địa điểm khác nhau với ít lỗi nhất". Giai đoạn này sẽ kéo dài đến đầu năm sau.

Tên gọi là iPhone 17 Air hay iPhone 17 Slim?

Ảnh minh họa giả định về iPhone 17 Air

Theo Bloomberg, các tin đồn cho đến nay chỉ ra hai tên gọi khác nhau có thể có cho mẫu iPhone này: Slim hoặc Air. Lúc đầu, Slim là thuật ngữ được những người rò rỉ sử dụng. Tuy nhiên, nhà phân tích Mark Gurman viết trên Bloomberg rằng Apple có thể sẽ gọi nó là "Air" do các sản phẩm thành công khác sử dụng tên này, chẳng hạn như Macbook Air đã thành công suốt 15 năm qua.

Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn tên sản phẩm khi Apple tiết lộ vào tháng 9. iPhone Air có thể là tên gọi nội bộ mà các nhà tuyển dụng của công ty đang sử dụng, nhưng không nhất thiết là tên của sản phẩm cuối cùng.

iPhone 17 Air có thể là bản thử nghiệm cho iPhone màn hình gập

Theo trang công nghệ BGR, kể từ khi Apple giới thiệu iPhone 12 mini, hãng đã phải vật lộn để tìm thị trường cho các biến thể độc đáo của các mẫu iPhone thông thường. Công ty đã chứng kiến ​​doanh số bán iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 14 Plus và iPhone 15 Plus khá thấp. Chính vì vậy, "Táo khuyết" có thể đang lên kế hoạch cho một cách tiếp cận khác cho dòng iPhone 17.

Cho đến nay, các nhà phân tích không kỳ vọng iPhone 17 Air sẽ thành công, mặc dù dự kiến ​​nó sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều hơn iPhone 16 Plus. Ngoài ra, nhà phân tích Gurman tin rằng có một lý do chính đáng hơn khiến Apple muốn sản xuất chiếc điện thoại thông minh này.

"iPhone Air đóng vai trò là nơi thử nghiệm các công nghệ trong tương lai, bao gồm cả những công nghệ có thể cho phép các thiết bị có thể gập lại. Để có thể gập lại, iPhone và iPad sẽ cần có thân máy và màn hình mỏng nhất có thể — và Air là một bước tiến tới mục tiêu đó", ông Gurman dự đoán.

Thiết kế

iPhone 17 Air dự kiến sẽ có thân máy rất mỏng. Ảnh: BGR

Cũng theo BGR, iPhone 17 Air dự kiến ​​sẽ có một số thay đổi về thiết kế, trong đó quan trọng nhất là thân máy mỏng hơn. Tin đồn cho biết thiết bị này sẽ dày từ 5,5 mm đến 6,5 mm.

Trong khi đó, tạp chí Sisa Journal của Hàn Quốc cho biết thiết bị này sẽ dày 6,25 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ ​​trước đến nay.

Nếu đúng như vậy, thiết bị này sẽ mỏng hơn 20% so với các mẫu iPhone 16 cơ bản và mỏng hơn 25% so với iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo tin rằng Apple có thể làm cho thiết bị này mỏng hơn nữa, ở mức khoảng 5,5mm.

Để đạt được thiết kế đó, Apple sẽ phải chấp nhận một số đánh đổi, bao gồm tùy chọn chỉ có eSIM. Bên cạnh đó, nhà phân tích Jeff Pu dự kiến ​​thiết bị này sẽ có màn hình OLED 6,6 inch. Không rõ liệu nó có được trang bị tính năng ProMotion và Always-On Display như iPhone 17 hay không. Tuy nhiên, một người rò rỉ trên Weibo cho biết cả bốn mẫu iPhone 17 đều sẽ có những công nghệ này.

Thiết bị này dự kiến ​​sẽ có Nút chức năng (Action Button) và một camera sau duy nhất, mặc dù một số tin đồn cho rằng nó có thể có hai camera. Vỏ máy có thể là khung titan.

Thông số kỹ thuật

Theo The Information, nếu Apple đi theo xu hướng quen thuộc của mình, dòng iPhone 17 sẽ được trang bị chip A19. Apple đang phát triển hai chip mới, A19 và A19 Pro, trong đó chip sau sử dụng công nghệ TSMC mới để cải thiện hiệu suất. Có vẻ như những chip này sẽ tiếp tục sử dụng quy trình sản xuất 3nm.

Không rõ chúng sẽ nhanh hơn bao nhiêu, mặc dù lõi Neural Engine có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu vì Apple có kế hoạch cải thiện các tính năng Apple Intelligence . Tuy nhiên, các thiết bị này sẽ có RAM 12GB cho các mẫu Pro và 8GB cho các mẫu thông thường và Air. Một tin đồn từ Trung Quốc cho biết RAM 12GB sẽ chỉ dành riêng cho mẫu Pro Max.

Modem kết nối

Các nhà phân tích Ming-Chi Kuo và Jeff Pu tin rằng Apple sẽ sử dụng modem Wi-Fi độc quyền cho iPhone 17 Air sắp ra mắt, mà hiện có cái tên là C1. Công ty muốn ít phụ thuộc hơn vào Qualcomm và Broadcom và cuối cùng tạo ra một con chip có công nghệ di động, Wi-Fi và Bluetooth trong một silicon duy nhất.

Chip C1 hiện tại của Apple hỗ trợ Wi-Fi 6 và tốc độ 5G thông thường. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết công ty có kế hoạch thay thế chip Wi-Fi của Qualcomm trên toàn bộ dòng iPhone 17 vào cuối năm nay.

Ông Ming-Chi Kuo cho biết: “Khảo sát ngành mới nhất của tôi chỉ ra rằng tất cả các mẫu iPhone 17 2H25 mới đều sẽ có chip Wi-Fi do Apple tự sản xuất (so với chỉ iPhone 17 mỏng mới sử dụng chip modem C1 của Apple). Ngoài việc giảm chi phí, việc chuyển sang chip Wi-Fi do Apple tự sản xuất sẽ tăng cường khả năng kết nối trên các thiết bị của Apple”.

Pin

Có tin đồn cho rằng toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ có cùng công nghệ pin dán keo mà Apple đã sử dụng cho iPhone 16 và iPhone 16 Plus.

Theo iFixit, để tháo pin khỏi khung máy, phải sử dụng dòng điện áp thấp. Pin sẽ được tháo ra một cách kỳ diệu. Quy trình này cải thiện khả năng sửa chữa của iPhone 16 hơn nữa, giúp việc thay pin trở nên dễ dàng hơn. Mỗi pin mới sẽ có dải keo riêng và không cần dòng điện trong quá trình lắp đặt.

Trang công nghệ BGR cho rằng nếu Cupertino sử dụng chip C1 trên iPhone 17 Air thì thời lượng pin có thể được cải thiện đáng kể, ngay cả khi nó nhỏ hơn về mặt vật lý.

Các tính năng trên iOS 19 và Apple Intelligence

Apple Intelligence trên iPhone 15 Pro. Ảnh: BGR

Cho đến nay, các tin đồn cho thấy Apple đã bắt đầu phát triển iOS 19, có tên mã là Luck. Không rõ những tính năng nào sẽ được đưa vào iOS 19. Tuy nhiên, Apple Intelligence sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong iOS trong tương lai gần.

Đến năm 2025, iPhone sẽ có Siri hoàn toàn mới với khả năng hiểu ngữ cảnh. Đây là một số tính năng dự kiến ​​sẽ có trên các mẫu iPhone 17 liên quan đến Apple Intelligence và có sẵn trong iOS 18:

Công cụ viết: Người dùng có thể viết lại, hiệu đính và tóm tắt văn bản ở hầu hết các ứng dụng từ Mail, Notes, Pages cho đến các ứng dụng của bên thứ ba.

Image Playground: Người dùng có thể tạo hình ảnh vui nhộn trong vài giây, chọn từ Hoạt hình, Minh họa hoặc Phác thảo. Ứng dụng này được tích hợp ngay trong các ứng dụng như Tin nhắn và cũng có sẵn trong ứng dụng chuyên dụng.

Ký ức trong Ảnh: Người dùng có thể tạo ra những câu chuyện họ muốn xem chỉ bằng cách nhập mô tả. Apple Intelligence sẽ chọn ra những bức ảnh và video đẹp nhất dựa trên mô tả, tạo ra một cốt truyện với các chương dựa trên các chủ đề được xác định từ các bức ảnh và sắp xếp chúng thành một bộ phim với cốt truyện riêng.

Công cụ Dọn dẹp: Tính năng này của ứng dụng Ảnh có thể xác định và xóa các đối tượng gây mất tập trung trong nền ảnh mà không vô tình làm thay đổi chủ thể.

Siri: Người dùng nhập lệnh vào Siri và chuyển đổi giữa văn bản và giọng nói để giao tiếp với Siri theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp nhất tại thời điểm đó.

Tích hợp ChatGPT: Khi người dùng cảm thấy Apple Intelligence không đủ, họ có thể cho phép ChatGPT truy cập Công cụ viết và các tính năng khác để phản hồi tốt hơn.

Gần đây hơn, nhà phân tích Mark Gurman cho biết iOS 19 sẽ khiến Siri AI giống ChatGPT hơn. Tuy nhiên, điều này có thể mất nhiều thời gian hơn để xảy ra. Ông cho biết Siri sẽ có khả năng mới để truy cập dữ liệu người dùng, để biết thông tin theo ngữ cảnh về người dùng và kiểm soát các ứng dụng của bên thứ ba thông qua phần mềm App Intents mới.

Dung lượng lưu trữ và giá cả

Có tin đồn cho rằng Apple có thể đang có kế hoạch bổ sung thêm phiên bản dung lượng 2TB cho các mẫu iPhone Pro, bắt đầu từ iPhone 17. Tuy nhiên, đây có thể là các tùy chọn lưu trữ khả thi:

iPhone 17: 128GB, 256GB và 512GB

iPhone 17 Air: 256GB và 512GB

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB và 2TB

BGR dẫn một số tin đồn cho biết Apple có thể tính phí cao hơn cho các mẫu iPhone 17, đặc biệt iPhone 17 Air có thể có giá 1.299 USD. Tin đồn mới nhất là nó sẽ không đắt hơn các mẫu Pro. Giá của chiếc iPhone này sẽ dao động trong khoảng từ 899 USD đến 1.299 USD. Tuy nhiên, iPhone 17 có thể đắt hơn 9% do thuế quan của Tổng thống Trump.