Galaxy S25 Edge cho thấy Apple phải đánh đổi thế nào nếu sản xuất iPhone siêu mỏng

Tại sự kiện Unpacked hôm 23/1 vừa qua, Samsung đã giới thiệu với các quan khách về chiếc Galaxy S25 Edge. Đây là mẫu điện thoại mà trước đó được đồn đoán có cái tên Galaxy S25 Slim.

Rất tiếc, Samsung không cung cấp thông số kỹ thuật cũng như giá bán của Galaxy S25 Edge, mà chỉ đem trưng bày mẫu điện thoại này trong khán phòng để mọi người chụp ảnh và quay video.

Mẫu điện thoại này đã thu hút được sự quan tâm của hầu hết quan khách tham dự sự kiện, bởi 3 mẫu điện thoại khác thuộc dòng S25 của Samsung đã quá nhàm chán với thiết kế không đổi, chỉ có những nâng cấp nhỏ không mang tính đột phá. Trái lại, thân hình "mình hạc xương mai" của chiếc Galaxy S25 Edge là một sự cải tiến đáng chú ý.

Trong video của phóng viên The Verge quay dưới đây, mặc dù không rõ S25 Edge dày bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó sẽ mỏng hơn độ dày 7,2 mm của Galaxy S25.

Đánh đổi về thời lượng pin

Theo The Verge, sự đánh đổi đầu tiên để có thân hình siêu mỏng liên quan đến thời lượng pin. S25 Edge có thể không có pin lâu bằng các điện thoại S25 khác, nhưng điểm tốt của nó là sẽ có chip Snapdragon 8 Elite với tính năng tiết kiệm pin. Do đó, S25 Edge có thể có thời lượng pin khá, ngay cả khi pin sẽ nhỏ hơn nhiều so với các mẫu khác.

Điều tương tự có thể xảy đến với iPhone 17 Air - chiếc iPhone siêu mỏng được cho là sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay. Chip A19 của Apple sẽ mang lại hiệu quả cần thiết để cung cấp thời lượng pin đáng tin cậy trong một thiết kế siêu mỏng.

Cắt giảm 1 camera

Sự đánh đổi thứ hai liên quan đến camera. Samsung đang sử dụng thiết lập ống kính kép khiến Galaxy S25 Edge trông giống như iPhone 16 khi nhìn từ phía sau. Hai camera nằm theo chiều dọc, trong khi 3 mẫu S25 khác là S25 cơ bản, S25 Plus và S25 Ultra đều có 3 camera ở mặt lưng.

Quyết định cắt 1 camera khỏi mặt lưng của Edge cho thấy không gian bên trong bị hạn chế đáng kể. Samsung có thể đã phải hy sinh camera để đảm bảo điện thoại có pin đủ lớn.

iPhone 17 Air dự kiến ​​sẽ chỉ có 1 camera duy nhất ở mặt sau, sự cắt giảm tương tự như S25 Edge. Apple có thể muốn tiết kiệm không gian cho pin và các thành phần quan trọng khác.

Thiết kế cụm camera

Sự đánh đổi thứ ba liên quan đến thiết kế. Những chiếc điện thoại như S25 Edge hay iPhone 17 Air càng mỏng thì phần camera lồi ở mặt sau sẽ càng dày. Trong khi Samsung quyết định giữ nguyên cách sắp xếp camera theo chiều dọc, Apple được cho là sẽ cung cấp cho iPhone 17 Air một thanh camera theo chiều ngang giống điện thoại Google Pixel.

Thiết kế cụm camera theo chiều ngang có nghĩa là iPhone 17 Air sẽ không bị cập kênh khi đặt trên bề mặt phẳng, vững hơn so với thiết kế chiều dọc của Edge.

Các nhà báo chụp ảnh chiếc S25 Edge tại sự kiện Unpacked của Samsung. Ảnh: ZDnet

Một vài sự đánh đổi khác

Những tấm ảnh chụp Galaxy S25 Edge không cho chúng ta biết liệu điện thoại có khe cắm SIM vật lý ở phía dưới hay không. iPhone 17 Air được cho là không hỗ trợ SIM vật lý trên toàn thế giới, không chỉ ở Mỹ.

Có một phần cắt ăng ten khá lớn ở phía cạnh trái của Galaxy S25 Edge như hình dưới đây. Với độ mỏng của khung máy, chưa rõ phần cắt này có làm cho máy dễ bị cong vênh khi sử dụng không. iPhone 17 Air cũng sẽ có phần cắt ăng ten giống như vậy cho các mẫu điện thoại phát hành tại Ấn Độ và Bắc Mỹ.

Bản mẫu mà phóng viên The Verge quay được ở trên cũng không cho thấy hệ thống loa ở cạnh dưới, cũng như hệ thống tản nhiệt của Galaxy S25 Edge. Chưa rõ điện thoại có phải đánh đổi hệ thống tản nhiệt cho một kích thước siêu mỏng không. Đây cũng là một vấn đề mà iPhone 17 Air có thể phải đối mặt.

Nếu người dùng muốn có một chiếc điện thoại siêu mỏng trong túi, chắc chắn phải chấp nhận bất kỳ sự đánh đổi nào mà các nhà sản xuất điện thoại đưa ra. Tất nhiên có nhiều người đang sẵn sàng sở hữu một mẫu điện thoại màn hình lớn với kích thước siêu mỏng cho dù một số tính năng bị cắt giảm.

Theo BGR