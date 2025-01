Galaxy S25 Ultra đánh bại iPhone 16 Pro Max ở chỉ số quan trọng

Mẫu điện thoại hàng đầu vừa ra mắt của Samsung đã đánh bại iPhone 16 Pro Max trong một bài test do tạp chí LaptopMag thực hiện.

Theo thử nghiệm của LaptopMag, Galaxy S25 Ultra có hiệu suất CPU tốt hơn iPhone 16 Pro Max.

Theo LaptopMag, trong khi chip Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy S25 Ultra kém hơn chip A18 Pro của iPhone về điểm đơn nhân, thì điểm đa nhân lại cao hơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy iPhone 16 Pro Max có điểm đơn nhân 3.386, cao hơn 11,7% so với 3.031 của Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên, khi nói về điểm đa nhân trung bình, Snapdragon 8 Elite của Galaxy đã đánh bại iPhone với số điểm là 9.820 so với 8.306.

So với S24 Ultra, điện thoại S25 Ultra mới cũng có hiệu suất tốt hơn ở mức 7.249. Điều này thể hiện hiệu suất cao hơn khoảng 18,3% so với điện thoại tốt nhất của Apple.

Bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme Unlimited cũng cho thấy Galaxy S25 Ultra đánh bại iPhone 16 Pro Max, duy trì 29,95 khung hình/giây so với 22,4 khung hình/giây của iPhone.

Tuy nhiên, thử nghiệm của LaptopMag cho thấy iPhone vẫn duy trì vị trí dẫn đầu đáng kinh ngạc trong xử lý video, khi hoàn thành bài kiểm tra Adobe Premiere Rush trong 21 giây, trong khi Galaxy S25 Ultra mất 52,4 giây, lâu hơn S24 Ultra (42 giây).

Galaxy S25 Ultra còn được đánh giá cao ở bộ tính năng Galaxy AI, chẳng hạn như tính năng Now Bar và Cross App Action (tích hợp Gemini).

Now Bar nằm ở cuối màn hình khóa và tương tự như chức năng Dynamic Island của iPhone. Now Bar sẽ thu thập thông tin mà AI nghĩ người dùng sẽ cần tại các thời điểm khác nhau trong ngày. Ví dụ, Now Bar sẽ hiển thị thông tin thời tiết và gợi ý đi làm vào buổi sáng. Nó cũng có thể hiển thị gợi ý âm nhạc và nhắc nhở người dùng về các sự kiện và chương trình khuyến mãi.

Theo BGR