Thay ông Lê Đức Thọ phụ trách HĐQT VietinBank, ông Trần Văn Tần là ai?

HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG) vừa quyết định phân công ông Trần Văn Tần phụ trách hoạt động của HĐQT kể từ khi ông Lê Đức Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Văn Tần sinh năm 1968, có trình độ Thạc sỹ kinh tế, là người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank, được bầu vào HĐQT nhà băng này từ tháng 4/2019.

Trước đó, ông Tần từng có nhiều năm công tác tại NHNN, kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Thị trường và Bảo lãnh, Trưởng phòng Tín dụng (Vụ Tín dụng NHNN), Trưởng phòng Tín dụng Ngành Nông nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các Ngành kinh tế.

Ngày 3/7, ông Lê Đức Thọ đã thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT VietinBank để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Bến Tre, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Thọ cũng được NHNN cho thôi đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại VietinBank kể từ ngày 3/7/2021.

Tại buổi sơ kết hoạt động kinh doanh (hôm 30/6), ông Lê Đức Thọ cho biết lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 của VietinBank ước đạt 13.000 tỉ đồng, tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản riêng lẻ của VietinBank ước đạt 1,4 triệu tỉ đồng, tăng 8% so cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng trong nước ước đạt 1,06 triệu tỉ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2020. Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỉ đồng, tăng 3,4% so với năm 2020./.