Sốc: 95% doanh nghiệp thừa nhận đổi mới công nghệ thất bại

Đó là những con số từ kết quả nghiên cứu mới do Hãng bảo mật Kaspersky ủy quyền thực hiện và công bố mới đây có thể gây sốc với nhiều người. Việc thiếu hợp tác với bộ phận bảo mật công nghệ thông tin làm tăng khả năng dự án không bao giờ được ra mắt.

Khảo sát chỉ ra, khi được hỏi về các yếu tố khiến đổi mới thất bại, 20% doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thừa nhận do thiếu kế hoạch và cấu trúc rõ ràng. 80% cho rằng tỷ lệ thất bại tăng lên khi CISO của doanh nghiệp không tham gia dự án ngay từ đầu.

Riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), 98% người đứng đầu mảng sáng tạo của doanh nghiệp trong khu vực thừa nhận rằng các dự án của họ không có tiềm năng và 40% cho rằng các ý tưởng đổi mới thường không đi quá giai đoạn phát triển.

Sự thất bại của các dự án đã ra mắt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo nghiên cứu do Kaspersky ủy quyền thực hiện với sự tham gia khảo sát của 304 nhà ra quyết định đổi mới cấp cao, giai đoạn phát triển được xem là thách thức nhất trong “vòng đổi mới”. Điều này được xác nhận bởi 36% người tham gia khảo sát dựa trên kinh nghiệm của họ.

Đối với các doanh nghiệp, nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động đổi mới không thành công là do thiếu kế hoạch và cấu trúc rõ ràng, với 19% người được hỏi đồng ý với nhận định này. Điều này có nghĩa là việc hình thành ý tưởng và khả năng thực thi có vai trò quan trọng ngang nhau, từ đó có thể chuyển đổi kế hoạch có giá trị thành giải pháp phù hợp, giúp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Một khi lộ trình được thiết lập, doanh nghiệp cũng cần thường xuyên xem xét và cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường và các biến động trong ngành.

An ninh mạng không được liệt kê trong số những lý do hàng đầu khiến các dự án thất bại. Tuy nhiên, 74% đồng ý rằng việc không có sự tham gia của Giám đốc an ninh thông tin (CISO) ngay từ đầu làm tăng khả năng đổi mới không thành công. Nguyên nhân của việc này có thể do thiếu khả năng thích ứng giữa các dự án với những quy tắc an ninh mạng nghiêm ngặt, với 54% cho rằng chính sách bảo mật Công nghệ Thông tin trong công ty của họ đã ngăn cản sự đổi mới.

Ông Alexander Moiseev - Giám đốc Kinh doanh của Kaspersky - cho rằng: “Để đổi mới, doanh nghiệp nên chấp nhận rủi ro và sẵn sàng đón nhận thất bại trong quá trình thực hiện, vì đó là điều không thể tránh khỏi khi doanh nghiệp đang nghiên cứu một sản phẩm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, vẫn có một số bước doanh nghiệp có thể thực hiện để đảm bảo rằng một công nghệ hoặc sản phẩm mới sẽ được ra mắt.

An ninh mạng không phải là một rào cản, mà là một phần không thể thiếu của dự án. Hãy đảm bảo luôn cập nhật cho các CISO thông tin ngay từ khi lập kế hoạch thực hiện những đột phá công nghệ cho doanh nghiệp”.