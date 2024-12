"Chìa khóa vàng 2024" được trao cho 14 doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin

Lễ công bố và trao tặng danh hiệu "Chìa khóa vàng 2024" được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Cục An toàn thông tin tổ chức sáng 12/12 tại Hà Nội.

Danh hiệu Chìa khóa vàng 2024 được trao cho 4 nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ATTT bao gồm: Sản phẩm ATTT chất lượng cao xuất sắc; Sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc; Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng trao danh hiệu cho 4 nhóm hạng mục dành cho các doanh nghiệp ATTT Việt Nam, gồm: Top doanh nghiệp về kiểm tra và đánh giá ATTT mạng; Top doanh nghiệp về giám sát và ứng cứu sự cố ATTT mạng; Top doanh nghiệp về mật mã, xác thực và chữ ký số; Top doanh nghiệp chống mã độc và chống tấn công mạng.

Năm nay, có 14 doanh nghiệp trong nước có các sản phẩm, giải pháp được trao giải Chìa khóa vàng 2024. Trong đó, hạng mục "Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc" được trao cho "Hệ sinh thái xác thực bảo mật MK BankID" của Công ty cổ phần MK, và "Giải pháp bảo mật toàn diện cho web server, ứng dụng và API" của Công ty Cổ phần VNETWORK.

Đại diện 2 đơn vị nhận giải Chìa khóa vàng Hạng mục Sản phẩm ATTT chất lượng cao xuất sắc

Hạng mục Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số được trao cho "Chữ ký số từ xa - FPT.eSign" của Công ty TNHH FPT IS, và "SAM Appliance - Giải pháp mã hóa dữ liệu, chứng thực chữ ký số All-in-one và định danh Mobile" của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ SAVIS.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) nhấn mạnh bảo đảm an toàn thông tin được xác định là yếu tố quan trọng, xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin do các doanh nghiệp Việt Nam làm chủ đóng vai trò hết sức quan trọng khi thực hiện các nhiệm vụ này.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA phát biểu tại sự kiện

Theo ông Hưng, các sản phẩm an toàn thông tin cần gắn với việc triển khai các hạ tầng số quốc gia, phục vụ cho sự chuyển đổi số thuận lợi của xã hội. Điều này đặt ra những bài toán mới, yêu cầu mới đối với doanh nghiệp an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin Phạm Quang Hưng đánh giá giải thưởng "Chìa khóa vàng" đã tồn tại và phát triển trong nhiều năm, thu hút ngày càng nhiều sản phẩm tham gia. Giải thưởng đã góp phần định hướng và thúc đẩy sự phát triển của thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin.

Ông Phạm Quang Hưng, quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin

Ông Phạm Quang Hưng cho rằng cần có đánh giá toàn diện hơn về thị phần, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Việt Nam so với sản phẩm nước ngoài. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích, định hướng phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Việt Nam.