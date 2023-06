Saigon Glory lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản

Theo đó, Saigon Glory cho biết sẽ gửi thư bảo đảm hai chiều qua bưu điện đến người sở hữu trái phiếu để xin ý kiến về việc điều chỉnh ngày đáo hạn của các lô SGL-2020.01, SGL-2020.02, SGL-2020.03, SGL-2020.04, SGL-2020.05.

Bên cạnh đó, Saigon Glory cũng đề xuất áp dụng lãi suất cố định ở mức 10,5%/năm đối với 5 lô trái phiếu này kể từ ngày 1/7/2023 cho đến khi đáo hạn. Các lô trái phiếu trên có tổng trị giá 5.000 tỉ đồng, thuộc sở hữu của gần 3.000 người sở hữu trái phiếu.

Ngày 13/6/2023, Saigon Glory đã gửi công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc của lô trái phiếu SGL-2020.01 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong văn bản, Saigon Glory cho biết do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dẫn đến tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán gốc trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Trước đó, như VietTimes từng đề cập, Hội nghị người sở hữu trái phiếu ngày 11/6 của Saigon Glory đã không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ tham dự hội nghị của các lô trái phiếu lần lượt chỉ đạt 72,74% (SGL-2020.01), 68,22% (SGL-2020.02), 63,06% (SGL-2020.03), 65,58% (SGL-2020.04), 60,95% (SGL-2020.05), thấp hơn tỷ lệ 75% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành quy định tại Điều 11.1.c của Văn kiện điều kiện trái phiếu.

Phối cảnh siêu dự án ở khu tứ giác Bến Thành (Ảnh: Bitexco)

Saigon Glory là chủ đầu tư dự án Khu văn phòng – thương mại – dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao và văn phòng khách sạn (Khu Tứ giác Bến Thành), tên thương mại là The Spirit of Saigon.

Siêu dự án ở "tứ giác vàng” 8.537m2 nằm đối diện chợ Bến Thành có bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và Calmette ban đầu do Tập đoàn Bitexco của bộ đôi doanh nhân Vũ Quang Hội – Vũ Quang Bảo làm chủ đầu tư.

Vào tháng 7/2018, Bitexco thành lập công ty con là Saigon Glory và chuyển dự án The Spirit of Saigon cho pháp nhân này. Dự án sau đó có tên gọi mới One Central HCM.

Giữa năm 2020, thông qua 10 đợt phát hành, Saigon Glory huy động 10.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm hoặc 5 năm để phát triển dự án.

Theo Saigon Glory, từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2023, công ty đã chi ra 3.057 tỉ đồng để trả lãi trái phiếu. Riêng năm 2022, doanh nghiệp này đã có 40 đợt thanh toán lãi trái phiếu với tổng số tiền là 1.100 tỉ đồng.

Đại diện Saigon Glory cho biết, tác động từ đại dịch Covid-19 và các biến động kinh tế trong, ngoài nước đã khiến doanh nghiệp chịu gánh nặng và áp lực rất lớn về vốn, không thể thực hiện được kế hoạch đầu tư xây dựng, kinh doanh và phát triển dự án ban đầu.

Trong bối cảnh hiện tại, Saigon Glory chưa thể khắc phục ngay những khó khăn và việc gia hạn trái phiếu là phương án tối ưu nhất để công ty có thể cơ cấu lại tài sản, rà soát, cân đối lại dòng tiền và các nguồn tài chính, ưu tiên mọi nguồn lực cho việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án, hoàn thành thanh toán gốc và lãi trong thời gian được gia hạn./.