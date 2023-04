Regal Collection House “cháy” phòng dịp lễ 30/4 - 1/5

Mới đi vào vận hành từ đầu năm, khách sạn Regal Collection House đã ngay lập tức cháy phòng dịp lễ 30/4 - 1/5 bởi mô hình lưu trú dạng boutique với hệ thống bãi biển gần bên, nằm trong quần thể khu phức hợp lớn cùng hàng loạt dịch vụ lưu trú, giải trí hàng tuần, hệ thống nhà hàng, cafe hấp dẫn.

Từ giữa tháng 3/2023 đến nay, Regal Collection House - khách sạn sang trọng tại khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend (Bảo Ninh, Quảng Bình) tấp nập đón khách du lịch. Đặc biệt, kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày cùng hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn tại Quảng Bình đã khiến Regal Collection House rơi vào tình trạng cháy phòng.

Theo đại diện khách sạn, dù mới chỉ cuối tháng 4 nhưng lượng khách booking đã lên tới 80% đến hết tháng 9.2023. Đặc biệt, vào cuối tuần, hầu hết các phòng đều kín khách.

Được biết, mô hình khách sạn vừa và nhỏ này đang trở thành xu hướng lựa chọn của khách du lịch trong và ngoài nước. Theo đó, Regal Collection House chú trọng vào dịch vụ đẳng cấp, kiến trúc độc đáo, thiết kế và bài trí ấn tượng. Với mức giá tầm trung, du khách có thể cân đối chi tiêu mua sắm, nghỉ dưỡng để tận hưởng kỳ nghỉ giàu trải nghiệm. Đặc biệt, khách lưu trú tại đây có thể tận hưởng những tiện ích chuẩn 5 sao như sky bar, nhà hàng Âu, quán coffee Âu, bãi biển Regal Beach thơ mộng và trải nghiệm mọi loại hình dịch vụ như vui chơi, giải trí, mua sắm tích hợp tại khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend.

Bên cạnh sức hấp dẫn của Regal Collection House, sức bật của du lịch Quảng Bình sau đại dịch còn là lý do giải thích cho cơn sốt “cháy phòng” của khách sạn này.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình đạt gần 650.000 lượt, gấp 4,45 lần so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,09 lần so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 20.000 lượt khách, gấp 17,59 lần với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh còn khá hạn chế, đó là lý do những khách sạn được đầu tư kỹ lưỡng, tiêu chuẩn cao cấp như Regal Collection House luôn được săn đón và trở thành lựa chọn của nhiều khách du lịch.