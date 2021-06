Quảng Ngãi khẩn cấp cách ly xã hội 2 xã, phường sau 5 ca mắc COVID-19 mới

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ 12h ngày 26/6 sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng đối với xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ). Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành phong tòa khu vực BN 14442 sinh sống và thông báo rộng rãi để người dân chủ động khai báo y tế.

Cũng theo ông Minh, trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vì hầu hết các tỉnh lân cận đều có ca bệnh. Để phòng chống dịch có hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan có liên quan truy vết khẩn trương, kịp thời các trường hợp tiếp xúc với F0 để đưa đi cách ly, tránh lây lan cộng đồng. "Dự báo sắp tới sẽ có F1 rất đông nên phải kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung tại các địa phương, nếu không thực hiện thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh" - ông Minh nói.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng liên ngành, chốt chặn, dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách ra vào Sa Huỳnh và xã Phổ Châu. “100% người dân phải khai báo y tế vì nam tài xế mắc COVID-19 đi tắm biển, ăn uống ở biển Châu Me (xã Phổ Châu). Các điểm F0 và người nhà F0 di chuyển tới phải khai báo y tế và xét nghiệm" - Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay.