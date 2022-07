Quảng Nam: Nhiều vụ án tham nhũng được khởi tố và điều tra mở rộng

Thông tin được Công an tỉnh Quảng Nam đưa ra tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc hôm nay (18/7).

Theo ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam - cơ quan thanh tra đang tiến hành 19 cuộc thanh tra của năm 2021 chuyển sang và triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 (đạt tỷ lệ 43,6% kế hoạch năm), đồng thời đã thực hiện được 24 cuộc thanh tra đột xuất.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành 63 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 16,25 tỉ đồng đồng và 112.190 m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 7,51 tỉ đồng và 112.190 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể, 93 cá nhân; xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 44 tập thể và 81 cá nhân, kỷ luật khiển trách 1 cá nhân /100 tập thể, 115 cá nhân có liên quan đến sai phạm phải xử lý...

Bên cạnh đó, thanh tra các cấp đã tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại 46 đơn vị.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong việc thi hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Kết quả kê khai tài sản cho thấy chưa có trường hợp nào bị xử lý vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Trong kỳ báo cáo, Công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án, thụ lý điều tra 4 vụ/8 bị can có hành vi tham nhũng, kỳ trước chuyển sang 2 vụ/3 bị can (đã kết thúc điều tra 1 vụ/3 bị can, đang tiếp tục điều tra 5 vụ/8 bị can); VKSND tỉnh truy tố 4 vụ/7 bị can và TAND 2 cấp thụ lý 6 vụ/17 bị cáo; giải quyết, xét xử sơ thẩm 5 vụ/12 bị cáo.