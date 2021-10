Ảnh: Hội An nhuốm vàng trong lũ sớm

Liên tiếp trong 2 ngày qua, Quảng Nam, Đà Nẵng có mưa to, khiến lũ trên các sông ở Quảng Nam lên nhanh.

Nước lũ lên khiến mực nước trên sông Hoài (Hội An) lên nhanh, tràn qua đường Bạch Đằng và gây ngập một số tuyến đường tại phố cổ Hội An.

Chuyện Hội An chìm trong lũ sớm không phải chuyện lạ, nhưng sau thời gian dài giãn cách xã hội do dịch COVID-19, việc phố cổ Hội An chìm trong lũ sớm đã biến Hội An trở thành điểm checkin cho giới trẻ ở Đà Nẵng, Quảng Nam và giới mê ảnh. Thậm chí giới mê chèo sub cũng xem đây là cơ hội để trải nghiệm môn thể thao ưa thích.

Một số hình ảnh Hội An nhuốm vàng trong lũ do VietTimes ghi nhận được:(ảnh Thế Anh-Xuân Mai):