Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Phú đáp ứng chỉ tiêu đô thị loại 4

VietTimes – Đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước; cạnh tranh lành mạnh...