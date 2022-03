Quảng Nam chấn chỉnh dịch vụ tàu du lịch sau vụ chìm tàu khiến 17 người chết

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và các bộ, ngành liên quan về vụ tai nạn, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, giải quyết hậu sự cho các gia đình nạn nhân và những đề xuất, kiến nghị cần thực hiện trước mắt và lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GTVT khẩn trương phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND TP Hội An và các cơ quan liên quan tham mưu văn bản cho UBND tỉnh gửi Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị về việc tổ chức quan trắc tuyến luồng thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm; kiểm tra, rà soát hệ thống phao, tiêu báo hiệu đảm bảo an toàn trong quá trình chạy tàu; kịp thời điều chỉnh hệ thống phao, tiêu báo hiệu theo sự dịch chuyển của tuyến luồng.

Sở GTVT tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của cồn cát Cửa Đại đến sự ổn định của luồng tàu. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch nạo vét tuyến luồng để đảm bảo chuẩn tắc theo quy định; có văn bản đề nghị Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cho phép cấp tài khoản để các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam có thể truy cập, theo dõi, quản lý tốc độ, việc chạy tàu tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, làm căn cứ xử lý nếu có vi phạm.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GTVT tỉnh chủ trì, cùng với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nghiên cứu biên soạn nội dung, hỗ trợ tập huấn kỹ năng lái tàu trong điều kiện cụ thể trên vùng biển Quảng Nam, yêu cầu tất cả các lái tàu, chủ tàu trong phạm vi tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm phải tham gia; sau tập huấn, tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng nhận theo quy định.

Trước mắt, Sở GTVT Quảng Nam khẩn trương làm việc với Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc đảm bảo an toàn người và phương tiện ca nô composite được cải hoán sang chuẩn SB trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, nếu không làm rõ việc cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thương vong do mắc trong cabin tàu, thì đề nghị dừng việc nhận uỷ quyền quản lý đối với loại tàu này. Báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc trước ngày 11/3.

Đối với UBND TP Hội An, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu địa phương khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp vận tải đường thủy nội địa, nhất là các đơn vị sử dụng phương tiện có vỏ bằng composite để quán triệt các doanh nghiệp thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa; yêu cầu lái tàu tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm phải thường xuyên bật các thiết bị giám sát hành trình, kết nối với các cơ quan chức năng để kiểm tra, quản lý trong suốt quá trình hoạt động.

UBND TP Hội An cần đề nghị các lái tàu phải tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng lái tàu do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Lấy ý kiến của các chủ tàu, lái tàu composite được cải hoán sang chuẩn SB về an toàn của các loại tàu hiện nay trong vận chuyển khách và những kiến nghị cần thiết để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng;

UBND TP Hội An Phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại nghiên cứu phương án lập chòi canh kèm theo bố trí phương tiện, nhân lực ứng cứu tại cồn cát Cửa Đại trong thời gian hoạt động của tuyến này; Nghiên cứu phối hợp với Sở GTVT và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để điều chỉnh giờ hoạt động tuyến vận chuyển khách du lịch Cửa Đại - Cù Lao Chàm để đảm bảo an toàn, phù hợp với thực tiễn.

Riêng đối với vụ tai nạn chìm tàu QNa-1152 trên biển Cửa Đại xảy ra chiều ngày 26/2 làm 17 người tử vong, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời phát hiện những bất cập, hạn chế để kiến nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến; nhất là tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Sau khi Cơ quan CSĐT có các thông tin cơ bản đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh mời các cơ quan Trung ương liên quan về Quảng Nam làm việc để thảo luận, bàn bạc, tìm biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, phát sinh trong thực tiễn quản lý, vận hành, sử dụng được chỉ ra sau vụ tai nạn

Riêng Phòng Cảnh sát Đường thủy cần phối hợp với Thanh tra giao thông nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa để triển khai thực hiện; tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp các quy định hiện hành của pháp luật không cụ thể hoặc chưa có, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành để triển khai thực hiện; trong đó quy định giới hạn tốc độ tại từng đoạn tuyến và đề xuất các chế tài xử lý.