Quảng Nam: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI tiếp tục tái ứng cử tại khóa XXII

Chiều 29/9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11/10 đến ngày 13/10.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần này diễn ra với sự tham dự của 446 đại biểu (350 đại biểu chính thức, đại diện cho 69.036 đảng viên và 96 đại biểu khách mời.

Đại hội sẽ có 4 nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với công tác nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tiểu Ban nhân sự đại hội đã hoàn thành công tác xây dựng và thực hiện Đề án, phương án nhân sự theo hướng dẫn của Trung ương.

Quang cảnh buổi Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức diễn ra chiều 29/9

Dự kiến Đại hội lần thứ XXII sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020: 56 người; đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020). Trong đó, nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị trình đại hội là 60 người (có số dư 7 người, tỷ lệ 13,2%) đảm bảo theo quy định (yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%). Trong đó, giới thiệu tái cử là 38 người và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 22 người.

Đối với nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến là 15 người. Chuẩn bị số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử là 17 người, số dư là 2 người, tỷ lệ 13,3% (đảm bảo yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%). Trong đó, giới thiệu tái cử là 11 người và giới thiệu lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 người.

Đặc biệt, nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chức danh Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục ứng cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII là 11 người. Chuẩn bị số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử là 13 người, số dư là 2 người, tỷ lệ 18,2% (đảm bảo yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%). Trong đó, giới thiệu tái cử là 8 người và giới thiệu 5 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện lần đầu tham gia UBKT Tỉnh ủy khóa XXII.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Đối với Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến giới thiệu 21 người để bầu 19 người theo Quyết định phân bổ đại biểu của Trung ương.



Bên cạnh đó, Tiểu Ban văn kiện đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị gồm 4 nhóm (kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng) với 24 chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, xây dựng các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.