Quá trình triển khai xe tự lái của Tesla tại Trung Quốc có thể bị chậm trễ do lo ngại về dữ liệu

Vấn đề bảo mật dữ liệu và quy định về bản đồ

Tesla đang đối mặt với sự chậm trễ trong việc triển khai hệ thống tự lái Full Self-Driving (FSD) tại Trung Quốc do lo ngại về bảo mật dữ liệu và các quy định liên quan đến bản đồ. Mặc dù Tesla đã được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ thử nghiệm một số tính năng tự lái, nhưng chưa có hệ thống FSD nào được phê duyệt chính thức tại quốc gia này.

Một trong những lý do chính gây ra sự chậm trễ là mối lo ngại về bảo mật dữ liệu. Công nghệ FSD yêu cầu xe thu thập lượng lớn thông tin về môi trường xung quanh thông qua camera, cảm biến và lidar, khiến công nghệ này trở nên nhạy cảm với chính phủ Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu bản đồ vì lý do an ninh quốc gia.

Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc gần đây cáo buộc một công ty nước ngoài thực hiện hoạt động lập bản đồ trái phép dưới danh nghĩa nghiên cứu lái xe thông minh. Mặc dù Tesla và nhiều công ty khác đã phủ nhận liên quan, nhưng việc ra mắt FSD vẫn bị đình trệ cho đến khi các vấn đề về bảo mật được giải quyết.

Cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xe tự hành

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh phát triển công nghệ xe tự lái cấp độ 4, nơi xe có thể tự lái trong hầu hết các tình huống mà không cần can thiệp của con người. Tại Trung Quốc, các công ty như Baidu, Xpeng và các công ty khởi nghiệp như WeRide đang dẫn đầu trong cuộc đua này. Baidu, với đội taxi robot lớn nhất Trung Quốc, đã triển khai dịch vụ tại nhiều thành phố lớn.

Tesla hiện định giá hệ thống FSD ở mức 64.000 nhân dân tệ (khoảng 9.000 USD) cho mỗi năm sử dụng tại Trung Quốc, nhưng khách hàng chưa thể mua cho đến khi được phê duyệt chính thức. Tính năng Autopilot cơ bản, bao gồm kiểm soát hành trình và thay đổi làn đường, vẫn được cung cấp miễn phí.

Tesla AI, đơn vị phát triển phần mềm lái xe tự động của hãng, đã công bố kế hoạch triển khai FSD tại Trung Quốc và châu Âu vào quý đầu tiên của năm tới, tùy thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với những rào cản về bảo mật và quy định hiện tại, Tesla sẽ cần thêm thời gian để vượt qua những thách thức này.

Các nhà phân tích nhận định rằng FSD có thể không tạo ra tác động lớn đến doanh số bán xe trong nước, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại thị trường xe điện Trung Quốc.

Theo SCMP