Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu phía Nam không lơ là với dịch

Chiều 26/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch với 19 tỉnh, thành phố khu vực phía nam. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu các tỉnh phía Nam không lơ là với tình hình diễn biến dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhìn chung, số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước trong 2 tuần qua đã giảm 48% so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc trong tuần qua tăng 14,4% so với tuần trước đó. Trong số 19 tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam Bộ, so với tuần trước đó, từ ngày 19-25/10, 17/19 địa phương ghi nhận ca mắc tăng trong cộng đồng; 2 địa phương ghi nhận số ca mắc giảm.

Tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số lượng ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, tuần qua, thành phố ghi nhận số ca tăng nhẹ tại một số quận, huyện khi xét nghiệm nhanh các công nhân quay trở lại làm việc. Ngành y tế TP.HCM đã tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh tại nơi ở của công nhân bị nhiễm, phát hiện sớm, phân loại, điều trị kịp thời người nhiễm.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về công tác phòng, chống COVID-19 nhận định, tỉ lệ bao phủ vaccine tại các tỉnh Đông Nam Bộ cao nhưng vẫn ghi nhận nhiều ca mắc, do đó phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trong phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh; chú trọng bảo vệ những người chưa tiêm, trong đó có trẻ em.

Trong khi đó, số lượng ca nhiễm tại các tỉnh Tây Nam Bộ tăng chủ yếu do người về từ vùng dịch, Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng các tỉnh Tây Nam Bộ cần tăng cường xét nghiệm tầm soát, truy vết F0 ngoài cộng đồng, nhất là khi tỉ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp, năng lực hệ thống y tế yếu.

Trong thời gian gần đây, các địa phương trên cả nước tăng cường hoạt động giám sát ca nhiễm từ những người về từ vùng dịch, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Từ ngày 7-25/10, theo thống kê sơ bộ có khoảng 381.000 người di chuyển về các tỉnh, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 363.405 người, trong đó đã ghi nhận 6.222 trường hợp dương tính.

Các địa phương đang gặp khó khăn trong áp dụng các biện pháp quản lý người trở về từ tỉnh có nguy cơ dịch cấp 1 (xanh), cấp 2 (vàng) nhưng lại cư trú ở xã, phường có nguy cơ dịch cấp 3 (cam), cấp 4 (đỏ). Nhiều người đã tiêm vaccine vẫn bị nhiễm COVID-19, nên nếu chỉ cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.