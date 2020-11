Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo ngành du lịch số hoá

Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị liên kết phát triển du lịch sáng nay, 20/11, có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM vv...

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngành du lịch phải ứng dụng công nghệ, số hoá mọi sản phẩm để du khách chỉ mang điện thoại thông minh là đặt được tour, mua vé, khám phá mọi công trình kiến trúc, cổ vật trong bảo tàng…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, dù thời gian qua đã hình thành các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước nhưng vẫn thiếu cơ chế, cách thức vận hành sao cho hiệu quả, thiếu sự phối hợp với nhau. Trong khi đó, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp nên càng cần sự phối hợp giữa các vùng, để tận dụng được thế mạnh, bổ trợ cho nhau. Do đó, sáng kiến của TP.HCM trong hình thành liên kết hợp phát, phát triển du lịch với các vùng từ ĐBSCL, Đông Nam Bộ, đến các tỉnh Tây Bắc mở rộng và 8 tỉnh Đông Bắc được Chính phủ đánh giá cao.

"Qua sơ kết việc liên kết giữa TP HCM với các tỉnh ĐBSCL cho thấy đã tạo nên sức mạnh, có hiệu quả rõ rệt. Do đó, Chính phủ mong muốn tiếp tục có sự phối hợp, liên kết trong thời gian tới. Quan trọng hơn, muốn phát triển du lịch bền vững, khai tốt tiềm năng không chỉ cần tiền mà cần cả sự hiểu biết, để nỗ lực khắc phục những việc đã làm ảnh hưởng đến thiên nhiên, di sản trong thời gian qua…" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu.

Một điểm khác biệt ở những sự kiện, hội nghị liên kết, kích cầu du lịch gần đây là có cả sự tham gia của Bộ Y tế. Hiếm khi đi xúc tiến du lịch mà có cơ quan y tế đi cùng nhưng hiện tại, theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và ít nhất còn kéo dài 1 năm nữa, cần phải bảo đảm yêu cầu hàng đầu là an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan phải triển khai mọi giải pháp tạo an tâm cho du khách, bao gồm cả việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối vào bản đồ số du lịch an toàn. Cụ thể, không chỉ khách sạn mà tất cả cơ sở lưu trú du lịch bao gồm cả nhà nghỉ, cơ sở dịch vụ đón khách du lịch… đều phải tuân thủ quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh.

Qua công tác phòng dịch Covid-19 vừa qua, mới thấy hiện cả nước có tới 80.000 cơ sở dịch vụ, lưu trú có phục vụ khách du lịch, bên cạnh hệ thống khách sạn. Và cũng lần đầu tiên cả nước có cơ sở dữ liệu về những đơn vị này để yêu cầu thực hiện nghiêm du lịch an toàn.

"Ngay các khu di tích, điểm dịch vụ những nơi du khách tới mua sắm, ăn uống, đi lại… đều cần kết nối vào bản đồ số du lịch an toàn, trước mắt là những địa phương có ngành du lịch phát triển tốt TP HCM, Quảng Ninh" - Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn khi phục hồi ngành du lịch, đồng thời cần phải số hoá ngành du lịch.

Công nghệ là một trong những yếu tố được lưu ý trong quá trình khôi phục ngành du lịch, song hành với phòng chống dịch. Bởi theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, dù còn nhiều việc phải làm nhưng cần bắt đầu để đưa công nghệ đến gần hơn với du khách qua thiết bị di động. Cụ thể, làm sao để khách chỉ cần một điện thoại thông minh là có thể tìm hiểu mọi thông tin về sản phẩm, tour, tuyến. Cần số hoá mọi tài nguyên từ những công trình kiến trúc đến một cổ vật trong bảo tàng…, để khách không cần cầm vé mà chỉ cần đưa điện thoại có thể khám phá, trải nghiệm.