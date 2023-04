Ông Phạm Nhật Vượng: 'Vingroup đã chính thức bước vào cuộc chơi toàn cầu'

Ảnh bìa báo cáo thường niên năm 2022 của Vingroup lấy góc nhìn từ phía ghế phụ của chiếc xe điện VinFast VF 8.

Ở dưới cùng, bên góc trái của gương chiếu hậu của chiếc xe là dòng chữ đen, in đậm: “Objects in Mirror Are Closer than they Appear”. Đây vốn là lời cảnh báo an toàn bắt buộc phải khắc trên gương chiếu hậu bên phía hành khách của xe ô tô tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ - nơi Vingroup đang dốc hàng tỉ USD xây dựng nhà máy xe điện VinFast.

Ở phía xa, bên kia đường, là những công trình mang tính biểu tượng của Vingroup ở Việt Nam, kể như: Tòa nhà The Landmark 81 (Tp. HCM), Trường Đại học VinUni (tọa lạc tại quần thể khu đô thị Vinhomes Ocean Park, thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội),

Xuôi theo chiều xe chạy, các công trình này dần bị bỏ lại phía sau.

“Vingroup đã chính thức bước vào cuộc chơi toàn cầu với quyết tâm chinh phục thế giới”, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Vingroup – mở đầu báo cáo thường niên.

Vị tỷ phú cho rằng để đạt được mục tiêu không hề đơn giản, thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, cơ hội mở ra cũng rất lớn khi cuộc cách mạng Công nghệ – Công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng xanh và công cuộc toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Chúng ta chỉ có thể giành được thắng lợi nếu chấp nhận hy sinh, gian khổ, quyết liệt hành động và phát huy được sức mạnh trí tuệ Việt, đồng thời kết nối trí tuệ toàn cầu. Đó sẽ là mấu chốt để Vingroup đi đến thành công”, ông Vượng viết.

Theo ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, VinFast là thương hiệu tiên phong trong chiến lược vươn ra toàn cầu của tập đoàn.

Cụ thể, CEO Vingroup cho biết, 2022 là năm bản lề của VinFast khi chính thức là nhà sản xuất xe xăng đầu tiên trở thành một hãng xe thuần điện. Tháng 11/2022, VinFast trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam đạt đẳng cấp chất lượng và mọi tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Mỹ – thị trường khó tính bậc nhất thế giới.

Bên cạnh đó, VinFast cũng đã mở 22 trung tâm bán hàng và dịch vụ hậu mãi ở Bắc Mỹ và châu Âu. Hãng xe này còn ký thỏa thuận xây dựng nhà máy sản xuất ô tô ở bang Bắc Carolina, Mỹ, với vốn đầu tư cho giai đoạn đầu là 2 tỉ USD. Nhà máy có công suất 150 nghìn xe/năm và dự kiến đi vào hoạt động năm 2025.

Ở thị trường Việt Nam, ô tô VinFast vẫn có được sức hút khi đạt doanh số hơn 24 ngàn xe trong năm 2022. Riêng tháng cuối năm, hai mẫu xe điện VinFast là VF 8 và VF e34 đều lọt Top 10 Mẫu xe bán chạy nhất thị trường, trong đó VF 8 đứng ở vị trí thứ ba chỉ sau bốn tháng chính thức bàn giao xe.

Cùng với đó, xe máy điện VinFast vẫn giữ vững vị trí số 1 trên thị trường với doanh số 60 nghìn xe bán ra trong năm 2022, tăng 43% so với năm trước đó.

Song hành với thành quả bước đầu của VinFast là VinES, với thành công trong việc xây dựng nền móng vững chắc để trở thành một công ty pin có chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến sản xuất và tái chế. VinES đã nghiên cứu thành công tế bào pin (cell pin) của riêng mình và đưa vào sản xuất thử nghiệm tại nhà máy cell pin Hải Phòng.

Trong năm 2022, VinES cũng đã mở rộng hợp tác chiến lược với CATL, Gotion nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tránh ảnh hưởng từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động này cũng giảm tối đa sự phụ thuộc vào một công nghệ nhất định nhằm quản trị tốt giá thành, mở ra cơ hội hợp tác với các công ty công nghệ nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển công nghệ pin thể rắn, pin sạc siêu nhanh.

Hỗ trợ đắc lực cho các dự án phát triển xe điện VinFast là Khối Công nghệ của của tập đoàn. Vingroup đã triển khai thành công tính năng quan sát toàn cảnh 360 độ cho xe điện, hệ thống giám sát người lái, và phát triển dòng sản phẩm thiết bị thông minh để triển khai các tính năng quản lý, vận hành hệ sinh thái thành phố thông minh.

VinBigData tiếp tục thành công trong việc phát triển hệ sinh thái công nghệ đa ứng dụng với các sản phẩm Trợ lý ảo ViVi, Chatbot và nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức VinBase. VinAI đạt vị trí Top 20 Công ty toàn cầu dẫn đầu về nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo./.