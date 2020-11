Ông Nguyễn Huy Dũng trở thành Thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam

Chiều nay (17/11), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng – Cục trưởng Cục Tin học hoá – giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao năng lực của ông Nguyễn Huy Dũng.

Ông Nguyễn Huy Dũng là “cán bộ trẻ, có phẩm chất chính trị tốt, thực sự là người có khát vọng cống hiến. Đặc biệt, ông Dũng có thành tích xuất sắc nổi trội và là người có uy tín trong giới công nghệ thông tin” – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ trưởng cũng chia sẻ, chức vụ Thứ trưởng Bộ TT&TT là một vinh dự, là niềm tự hào của cá nhân ông Dũng nhưng cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Hôm qua (16/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 1818/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

“Người lãnh đạo phải có phẩm chất lớn, có thành tích xuất sắc, tạo cho ngành có sự đột phá, có giải pháp biến việc khó thành việc dễ, có giải pháp để Việt Nam đi nhanh hơn nước khác và để Việt Nam có thứ hạng” – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đặt kỳ vọng.

Để tiếp tục đóng góp tích cực vào thành công chung của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát huy tốt hơn nữa khả năng, năng lực của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy lĩnh vực CNTT phát triển. Đẩy mạnh việc triển khai chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng xây dựng hệ thống nhân lực CNTT, tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng do chính doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và làm chủ để phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Được biết, ông Nguyễn Huy Dũng là cựu học sinh Khối Phổ thông chuyên Toán Đại học Sư phạm Hà Nội, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Khi đang là sinh viên tại Đại học Bách Khoa, ông đã nhận học bổng toàn phần sang học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học NTU, Singapore.

Ông là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2010 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Ông Nguyễn Huy Dũng có quá trình công tác 13 năm tại Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đó là Bộ Bưu chính - Viễn thông). Ông lần lượt trải qua các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, hàm Trưởng phòng, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Cục trưởng Cục Tin học hoá.

Ông tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, trong đó, tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ông Dũng là người có nhiều đóng góp trong việc cải thiện thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu về an toàn, an ninh mạng do Liên Hợp Quốc đánh giá, từ thứ 100 lên thứ 50 trong giai đoạn 2017-2019.

Ông cũng là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.