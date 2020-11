Nhà hàng N-One đổi tên thành Sơn Thuỷ +V sau khi bị tố liên quan vụ ép quỳ, gây thương tích

Gửi đơn đến VietTimes, chị Đ.D.A. cho biết, khoảng 23h tối 17/11, bố chị - ông Đ.H.H. đang điều khiển xe ô tô con thì bị một chiếc xe ô tô khác đi cùng chiều đâm vào từ phía sau, đoạn trước cửa nhà hàng N-One tại tầng 1 toà HH2 Bắc Hà - 15 Tố Hữu, thuộc địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân – Hà Nội).

Khi xuống xe nói chuyện, giải quyết với người tài xế đã va chạm giao thông với mình, ông H. bất ngờ bị một người đàn ông (không liên quan đến vụ va chạm) chạy đến chửi, xô đẩy. Ông H. cự cãi lại thì bị người đàn ông này nhảy vào đánh, hô hào gọi thêm người từ trong nhà hàng N-One tham gia hành hung.

Hoảng hốt, ông H. bỏ chạy sang bên đường đối diện nhưng nhóm người này vẫn đuổi theo, lôi ông vào trong nhà hàng, rồi vu vạ ông H. ăn xong không trả tiền, đồng thời tiếp tục đánh đập, bắt ông quỳ.

Nhớ lại sự việc, ông H. khẳng định: “Tôi không biết những người đàn ông này. Họ cũng không liên quan tới vụ va chạm xe. Thấy hai xe đang giải quyết va chạm, họ chạy đến, chửi mắng và xô đẩy rồi gọi thêm người đuổi đánh, lôi tôi vào nhà hàng N-One, vu cho tôi là “ăn xong gây sự không trả tiền” rồi tiếp tục hành hung, bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi”.

“Do bị đánh đau không đứng dậy được, bố tôi đã gọi điện cho tôi cùng người nhà đến đón về. Đến 13h ngày 18/11, bố tôi thấy khó thở, đau đầu và không cử động được nên gia đình đưa đi Bệnh viện Xây dựng khám, đồng thời trình báo vụ việc đến Công an phường Nhân Chính” – chị Đ.D.A. thông tin.

Tại bệnh viện, sau khi chụp X-quang, cắt lớp, bác sĩ thông báo ông H. bị gãy gai sau đốt sống cổ, gãy xương sườn trái, đa chấn thương… Hiện ông H. phải nằm bó bột, điều trị tại bệnh viện.

“Bố tôi là trụ cột trong nhà và cũng là lao động chính, nuôi cả gia đình 5 người, trong đó có tôi, một em 4 tuổi và em út 17 tháng. Tôi tha thiết đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, lấy lại công bằng cho bố tôi”, con gái ông H. bức xúc.

Gia đình ông H. cho biết đã có đơn trình báo sự việc gửi công an quận Thanh Xuân, công an phường Nhân Chính vào ngày 19/11.

Trao đổi với VietTimes liên quan vụ việc, lãnh đạo công an quận Thanh Xuân xác nhận công an quận đang điều tra vụ việc và sẽ phản hồi với phóng viên khi có đã xác minh được vụ việc.

Được biết, hiện đang là thời điểm cuối năm, Công an quận Thanh Xuân cũng đang xử lý nhiều vụ việc phức tạp nên công an quận đã huy động thêm công an phường Nhân Chính cùng phối hợp điều tra.

Trong khi lực lượng chức năng đang điều tra và xử lý, nhà hàng N-One đã nhanh chóng đổi tên thành Sơn Thuỷ +V và chính thức thông báo việc này trên trang cá nhân vào chiều ngày 27/11. Theo quan sát của VietTimes, trước thời điểm đổi tên thành Sơn Thuỷ +V, nhà hàng N-One kinh doanh rất tốt, tấp nập khách vào ra.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc...