Nghỉ lễ Quốc khánh 2024, Quảng Nam đón chủ yếu khách nội địa

Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, trong tổng số 193.000 lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam có 171.000 khách nội địa, tăng 25% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 22.000 lượt.

Trong đó, khách tham quan du lịch ước đạt 138.500 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023 (khách nội địa ước đạt 128.000 lượt, tăng 29% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 10.500 lượt); khách lưu trú du lịch ước đạt 54.500 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách nội địa ước đạt 43.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 11.500 lượt).

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh đạt 55 - 60%, trong đó nhóm khách sạn từ 4-5 sao đạt từ 80-90%, lượng khách lưu trú đông nhất tập trung trong 2 ngày 1/9 và 2//9.

Theo Sở VH-TT&DL Quảng Nam, mặc dù khách nội địa tăng cao, nhưng khách quốc tế có giảm, nguyên nhân là do thời điểm trước lễ thì khách quốc tế đến Quảng Nam tăng cao và trong các ngày lễ du khách đã di chuyển đến các điểm thăm khác trong nước.